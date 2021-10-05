Зірка "Жіночого кварталу" Оруджова вийшла на сцену на милицях

Зірка "Жіночого кварталу" Оруджова вийшла на сцену на милицях

Артистка отримала травму на "Танцях з зірками".

Акторка "Жіночого кварталу", ексучасниця "Танців з зірками" Настя Оруджова, попри травму ноги, вже активно повертається до роботи.

Так, днями артистка взяла участь у зніманнях нового концерту "Жіночого кварталу". На сцені Оруджова з'явилася у гарному костюмі кольору фуксії. Щоправда, до глядачів Настя вийшла за допомогою милиць.

Поки що повноцінно у постановках "Кварталу" акторка брати участь не може, тож прочитала монолог про стосунки між чоловіком та жінкою і зірвала бурхливі овації.

Зазначимо, що Настя Оруджова була змушена завчасно покинути проєкт "Танці з зірками". Вона не змогла продовжити участь через серйозну травму ноги. Зірка потрапила до лікарні, її екстрено прооперували.

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