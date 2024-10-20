Зірка "Жіночого Кварталу" похрестила 7-місячного первістка й показала фото з таїнства у храмі

Акторка "Жіночого Кварталу" та "Ліга Сміху" Аліна Блажкевич похрестила 7-місячного сина Андрія.

У своєму фотоблогу зірка поділилася фото з храму й показала, як минуло таїнство хрещення. На зображеннях позує чоловік Блажкевич, близькі та друзі. Аліна розповіла, що охрестила сина у Києві 12 жовтня. Хрещеними батьками хлопчика стали друзі пари. За словами акторки, все минуло у дуже затишній атмосфері, яка розчулювала усіх присутніх.

Аліна Блажкевич з близькими під час хрещення сина / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Аліна Блажкевич з близькими під час хрещення сина / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Аліна Блажкевич з близькими під час хрещення сина / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

"12-го жовтня в Свято-Миколаївському храмі наш Андрійко охрестився. Я, можливо, стаю все більш сентиментальною людиною, але це був прекрасний день. Цей день іде у скарбницю спогадів і займає там почесне місце. Ми не прихожани цього храму. Ми зараз взагалі не можемо віднести себе до слова "прихожани". Але тим не менш. Було розуміння, що ми хочемо доєднати Андрія до духовних традицій наших родин… А конкретно я хотіла, щоб у мого хлопчика був янгол-охоронець. Відчуття після всього – вдячність", - розчулила Блажкевич.

Аліна Блажкевич з чоловіком під час хрещення сина / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Аліна Блажкевич з близькими під час хрещення сина / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Аліна Блажкевич з близькими під час хрещення сина / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов показався з дружиною Катериною Осадчою та одразу двома їхніми підрослими синами на милому фото.

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