Зірка "Жіночого кварталу" повідомила про горе в родині: "Дуже боляче й неочікувано"

Зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна повідомила про горе, яке сталося в її родині.

У своєму Instagram гумориста поділилася, що пішла з життя близька та рідна їй людина. У віці 94 років помер дідусь знаменитості. Олександра Машлятіна зізналась, що не планувала про це розповідати на загал, однак у пам'ять про рідну людину, яка любила, коли про неї говорять, гумориста наважилася поділитися своїм горем.

Олександра Машлятіна з дідусем / Фото: instagram.com/mashliatina

"Не стало мого дідуся. Дуже боляче і неочікувано. Попри його 94 роки, він нікуди не збирався. Був видатним хіміком, писав вірші, віртуозно грав на клавішах і до останнього переживав, що "вже не в голосі". Він телефонував мені по декілька разів на день, щоб розказати черговий фейк з Інтернету, і я, авжеж, сварилася. Питав, коли мене вже знову покажуть по телевізору, і я теж сварилася. Дурна. А він ніколи не ображався. Ніколи. Спогадів вистачить. Не вистачить слів, щоб описати який він був", - поділилася гумористка.

Олександра Машлятіна також розповіла про їхню з дідусем традицію. Коли розпочалася повномасштабна війна, рідна людина артистки щомісяця давала їй 200 гривень зі своєї пенсії, аби та переказала кошти на допомогу військовим. Тож, знаменитість не просить слів підтримки. Натомість Машлятіна звернулася до підписників та закликала продовжити їхню з дідусем традицію допомагати військовим.

Дідусь Олександри Машлятіної / Фото: instagram.com/mashliatina

"Щомісяця з пенсії дідусь передавав мені 200 грн на ЗСУ. Така у нас була традиція. Він прожив довге і гідне життя. І я дуже хочу, щоб таку можливість мали і наші захисники. Я не прошу слів підтримки, я прошу підтримати збір. Це зараз найважливіше. Те, що дає змогу зберегти життя молодих хлопців і дівчат, щоб вони дожили до своїх 94. А дідусь Шура назавжди в серці", - звернулася до підписників артистка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка серіалу "Друзі" Тері Гарр. Вже відома причина смерті американської акторки.

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