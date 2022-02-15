Зірка "Жіночого кварталу" пригадала, як її пограбували: "До голови навів дуло пістолета"

Це сталося у Ніжині.

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Гатун шокувала історією про те, як у студентські роки стала жертвою пограбування.

Як пригадала акторка, це сталося у Ніжині, коли вона була гуляла з подругою. Вони поверталися додому, аж раптом їм зустрілася компанія чоловіків.

"І вони: "Дівчата, можна підкурити?". Оскільки ми не палимо, то пішли далі. Це було, як зараз пам’ятаю, 6.11.06. Випав перший сніг, я говорю з Юлею. Повертаюся, а її немає. Хлопчик її отак тримає за горло та до голови наводить дуло пістолета", - розповіла Ірина на YouTube-каналі "Поговори со мной".

Ірина Гатун / скріншот з відео

Грабіжники хотіли відібрати у дівчат їхні сумки. А задля того, аби це зробити, вони напали на студенток.

"Вони хотіли забрати сумки. Нічого в тих сумках не було. Ми студенти. Вони вирвали сумки якось так, що ручка від неї залишилися у мене в руках. Він вдарив руків’ям пістолета мене по потилиці", - пригадала Ірина.

Акторка говорить, що вони не полишили це діло просто так. Вони подали на грабіжників до суду.

Ірина Гатун / скріншот з відео

"Вони працювали на все місто. Ми у них були 13. До того ж, як вони потім сказали у суді, ми просто зустрілися не в той час та не в тому місці. Їм дали всім термін, вже, думаю, вони вийшли", - додала акторка.

Як зізнається Ірина, після того інциденту, вона боялася сама ходити вулицею.

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