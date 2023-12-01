Зірка "Жіночого Кварталу" публічно зізнався, що зрадив у стосунках і пояснив, чому це зробив

Український актор та гуморист, зірка "Жіночого Кварталу" Володимир Шумко вперше публічно зізнався, що зраджував.

За словами артиста, до зради він ставиться дуже погано і від цього боляче обом. Шумко пригадує, що це був один з найважчих періодів у його житті. Також гуморист відповів, що спонукало його зрадити:

У мене це було по п'яні. Не знаю, можливо чогось шукав… Знаєш, коли звикаєш до чогось, чи, можливо, перестаєш цінувати. Або, можливо, тобі людина сподобалась чимось. Хоча, наразі взагалі не розумію чим, як і що. Якась була дуже тупа ситуація", - зізнався Шумко у програмі "Слава+".

Володимир Шумко / Фото: instagram.com/vovashumko

Він не став говорити, чи зрадив у попередніх стосунках, чи нинішній дружині, з якою сім років у шлюбі. Але зазначив, що йому дуже соромно за ту ситуацію.

"Ніхто мене не покарає гірше, ніж я сам себе покараю. Я дуже довго не міг отямитися", - поділився артист.

Володимир Шумко з дружиною / Фото: instagram.com/vovashumko

Також Шумко вважає, що про зраду обов'язково треба сказати коханій людині, аби зрозуміти разом, чому так сталося. Адже, на думку актора, у зраді винні обоє – і той хто це зробив, і той, кому зрадили:

"Правда – це сила. Потрібно сказати, щоб зрозуміти. Тим більше, якщо ти хочеш далі з людиною жити і ти її кохаєш. Щоб зрозуміти, чому так сталося. У такій ситуації обидва винуваті, що так сталося", - пояснив Шумко.

А на запитання, чи зрозуміли вони з тією людиною, якій він зрадив, артист відповів: "Так".

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