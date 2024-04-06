Зірка "Жіночого Кварталу" розсекретила, скільки заробляє щомісяця та що їй приносить дохід

Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна поділилася, скільки заробляє щомісяця та що їй приносить дохід під час війни.

Так, Катерина зізнається, що її заробітки значно відрізняються від довоєнного періоду. Наразі вони стали меншими, як і кількість знімань "Кварталу". За словами Нікітіної, її заробіток нестабільний і коливається в залежності від кількості знімань шоу щомісяця. Тож, якщо розподілити суму зібрану за знімання у гумористичному проєкті на 12 місяців, то вийде менше 40 тис. грн. Знаменитість також додала, що з рекламою на її сторінці у соцмережах їй все ж вдається сягнути 40 тис. грн, хоча пояснює, що ця сума іноді може бути меншою.

Катерина Нікітіна / Фото: instagram.com/nikitkinna

"У нас же не так багато знімань зараз. Раніше – так. Якщо розбити оплату на весь рік, то раніше так (заробляла близько тисячі доларів - прим. ред.), зараз ні. Якщо "Квартал" та реклама, то десь 40 тис. грн. Точно не більше, а може, й менше", - зізналася Катерина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, також розсекретив свої заробітки й зізнався, як у Києві купив три квартири.

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