Зірка "Жіночого Кварталу" розсекретила свої стосунки і вперше показала коханого

Зірка "Жіночого Кварталу", гумориста Олександра Машлятіна не з тих, хто залюбки розповідає подробиці особистого життя.

Однак у новорічні свята знаменитість зробила виняток. Артистка розсекретила, що наразі перебуває у стосунках. Ба більше, Олександра Машлятіна вже й показала свого коханого. Зокрема, знаменитість з обранцем знялася у шоу "Порадниця" на YouTube-каналі "Тріо Різні".

Коханим Машлятіної виявився 28-річний фотограф Іван Кабанков. Скільки саме пара перебуває в стосунках – достеменно невідомо. Однак настання 2024 року закохані зустрічали разом з родиною Машлятіної. Іван називає це святкування найкращим у його житті. Тож, можна припустити, що пара разом від 2023 року.

Посередині - бойфренд Олександри Машлятіної / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, раніше голлівудський актор Г'ю Джекман підтвердив роман із відомою акторкою Саттон Фостер. Подейкують, що їхні стосунки зав'язалися, що коли артист був одружений. Джекман нібито зраджував дружину з Фостер, через що та подала на розлучення.

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