Зірка "Жіночого Кварталу" розсекретила свої стосунки і вперше показала коханого

Акторка зустрічається з 28-річним фотографом.
Зірка "Жіночого Кварталу", гумориста Олександра Машлятіна не з тих, хто залюбки розповідає подробиці особистого життя.
Однак у новорічні свята знаменитість зробила виняток. Артистка розсекретила, що наразі перебуває у стосунках. Ба більше, Олександра Машлятіна вже й показала свого коханого. Зокрема, знаменитість з обранцем знялася у шоу "Порадниця" на YouTube-каналі "Тріо Різні".
Коханим Машлятіної виявився 28-річний фотограф Іван Кабанков. Скільки саме пара перебуває в стосунках – достеменно невідомо. Однак настання 2024 року закохані зустрічали разом з родиною Машлятіної. Іван називає це святкування найкращим у його житті. Тож, можна припустити, що пара разом від 2023 року.
Нагадаємо, раніше голлівудський актор Г'ю Джекман підтвердив роман із відомою акторкою Саттон Фостер. Подейкують, що їхні стосунки зав'язалися, що коли артист був одружений. Джекман нібито зраджував дружину з Фостер, через що та подала на розлучення.
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