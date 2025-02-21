Зірка "Жіночого кварталу" Шумко розкрив свої заробітки під час війни

Український актор та гуморист, зірка "Жіночого Кварталу" Володимир Шумко розповів про свій дохід та витрати під час війни.

За словами Шумка, зараз основним джерелом доходу є його виступи на приватних заходах. За місяць такі корпоративи приносять шоумену понад 3 тис. доларів. Утім, інколи ця сума може зростати в залежності від навантаження. Він пояснив, що ці кошти разом з дружиною витрачає на оренду житла, побут, паливо для двох автівок і решту речей.

Як зізнається Володимир, під час війни він забезпечує основні потреби родини. Тим часом його дружина має свій невеликий заробіток за рахунок участі у театральних виставах.

Володимир Шумко з дружиною / Фото: instagram.com/vovashumko

"За корпоративи як ведучий отримую. Більше ні з чого. Середній місячний заробіток складає 3-5 тис. доларів. Інколи може бути на декілька тисяч більше. Дружина заробляє в театрі, якщо є вистави. Але це не такий великий заробіток", - поділився Шумко в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Анна Різатдінова висловилася про відкриття бізнесу за кордоном і що їй стало на заваді. Крім того, розсекретила вартість заняття у неї.

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