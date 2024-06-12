Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик пожалілася на серйозні проблеми зі здоров'ям: "Так страшно"

Артистка розповіла, що під час огляду в неї виявили лікарі.

Відома українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик пожалілася на серйозні проблеми зі здоров'ям.

Артистка зізналась, що нарешті наважилася піти на огляд до лікаря та зробити ендоскопію. Знаменитість в Instgaram поділилася, що відповідна процедура їй необхідна була ще майже рік тому, однак вона боялася йти до лікарів.

"Йду робити ендоскопію. Мені так страшно…Я таблетку не можу ковтнути, а шланг – це взагалі немає уявлення. Але цей час мав настати. Майже рік я відтягувала, щоб зробити цю процедуру", - поділилася акторка.

Тетяна Песик / Фото: instagram.com/tanet_vip

Врешті, знаменитість таки зробила процедуру. Виявилися, що у Тетяни Песик гастрит та застій жовчі в кишківнику. Артистка ще зробила УЗД, здала кров на аналізи та починає лікування.

"Я це зробила…У мене руки тряслися, вони (лікарі – прим. ред.) бачили мій страх в очах, навіть двері зачинили на замок, щоб я не втекла. Дякую лікарю, який мене правильно налаштував. Тепер я знаю, що в мене гастрит і жовч у кишківнику. Зробила ще УЗД і здала кров", - зізналась артистка.

Тетяна Песик / Фото: instagram.com/tanet_vip

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва жалілася на проблеми зі здоров'ям. Артистка зізналась, що захворіла, та показала своє змучене обличчя без фільтрів та макіяжу.

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