Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик у сексівбранні спокусливо позувала на підлозі

Акторка приємно здивувала фанатів.
Українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик довела, що у ній чудово поєдналися і почуття гумору, і сексуальність.
Доказом цього стала нова фотосесія знаменитості. На чорно-білому знімку, який артистка запостила у своєму Instagram, Песик розкуто позувала на колінах на підлозі. У кадрі Тетяна постала у топі, обтислих шортиках та ботфортах. Зірка засвітила струнку фігуру.
Юзери були приємні здивовані таким контентом. У коментарях вони написали, що акторка дуже сексуальна.
- Танюша вогонь
- Ого! Розкішно. Жінка — вамп
- Як гаряче
- Відчувається вплив Нікітіної. Чекаємо на пілоні
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