Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик у сексівбранні спокусливо позувала на підлозі

Акторка приємно здивувала фанатів.

Українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик довела, що у ній чудово поєдналися і почуття гумору, і сексуальність.

Доказом цього стала нова фотосесія знаменитості. На чорно-білому знімку, який артистка запостила у своєму Instagram, Песик розкуто позувала на колінах на підлозі. У кадрі Тетяна постала у топі, обтислих шортиках та ботфортах. Зірка засвітила струнку фігуру.

Тетяна Песик / instagram.com/tanet_vip

Юзери були приємні здивовані таким контентом. У коментарях вони написали, що акторка дуже сексуальна.

Танюша вогонь

Ого! Розкішно. Жінка — вамп

Як гаряче

Відчувається вплив Нікітіної. Чекаємо на пілоні

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