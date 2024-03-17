Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик відповіла, чи вільне її серце

Артистка розповіла про своє особисте життя.
Відома українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик, яка нещодавно розповідала про свої уколи краси, чесно відповіла, чи перебуває вона зараз у стосунках.
Так, акторка доволі рідко розповідає будь-які подробиці особистого життя. Однак все ж зізнається, що нині її акторський робочий графік дуже щільний, тому там вкрай рідко знаходиться час для побачень і побудови серйозних стосунків. Тож, її серце поки що вільне. Втім, артистка переконує, що вже готова створювати власну родину з коханою людиною в абсолютному спокої. І додає, що продовжує перебувати в пошуку свого щастя.
"Я розумію, що я вже хочу особистого життя. Мені здається, що особисте життя – це спокій, хоча хтось зі мною може не погодитися стосовно цього. Буду старатися", - відверто поділилася Тетяна Песик в програмі "Ближче до зірок".
Нагадаємо, нещодавно українська співачка з болівійськими корінням Мішель Андраде вперше розповіла про свого нового бойфренда, якому присвятила пісню, та зізналася, чи планує з ним зіграти весілля.
Читайте також:
- Юрій Нікітін показав рідкісне фото з татом і ніжно привітав його з 93-річчям
- Невиліковно хвора Селін Діон показалася з підрослими синами та висловилась про повернення на сцену
- Відомий співак родом з Одеси отримав російське громадянство і проголосував на виборах за Путіна
- Тарас Цимбалюк показав себе в юності поруч з бабусею і зізнався, чим завинив перед нею