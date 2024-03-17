Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик зізналася, які уколи краси вона робить і навіщо це їй

Відома українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик чесно відповіла, якими ін'єкціями краси користується.

Так, знаменитість не приховує, що неодноразово зверталася до косметолога, щоб вдосконалити свою зовнішність. Зокрема, вона робить уколи ботоксу в ділянку лоба і вколює вітамінний комплекс під очі. Також акторка свого часу збільшувала губи за допомогою ін'єкцій, але за її словами, вона більше не наважиться на цю процедуру.

Тетяна Песик / Фото: instagram.com/tanet_vip

"Колись собі було вколола губи. І лікарка, яка колола, так налякалася моєю реакцією, коли я побачила результат: "Воно все зійде, не хвилюйся. Якщо що, ми можемо то забрати". Потім було все дуже гарно. Я після цього більше не колола. Краще олівцем десь поза контур трішки промальовувати і все. Що я робила? Я робила ботокс в лоб, тому що він у мене дуже активний. До речі, треба буде поновити цю процедуру. І вітаміни під очі", - зізналася Тетяна в програмі "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно 36-річна Санта Дімопулос показала, як вколює спеціальний препарат у зону під очима й також відповіла, навіщо це їй.

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