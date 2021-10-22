Зірка "Жіночого Кварталу" Товстолес у спідньому ошелешила довгими ніжками та осиною талією

Валерія розбурхала уяву пікантним фото.

Зірка "Жіночого Кварталу" Валерія Товстолес не лише має гарне почуття гумору, а й бездоганну фігуру.

У моделі довгі розкішні ніжки, плаский животик та осина талія. Своїми принадами знаменитість залюбки хизується перед прихильниками в Instagram. Зокрема, красуня опублікувала знімок, на якому постала у "голому" спідньому. Акторка на підборах грайливо виставила ніжку, демонструючи форми.

Валерія Товстолес / instagram.com/lera_fatforest

У дописі Товстолес поміркувала про любов до себе.

"Гумор - якраз один з інструментів прийняття себе. Можна бути дуже привабливою, ідеальною для інших - але це нічого не означатиме, якщо ти сама так не вважаєш. Мені говорили компліменти завжди, але відповідати "спасибі" не бентежачись, я навчилася лише рік тому. Тепер я із задоволенням приймаю компліменти від чоловіків і жінок. Вільно сама роблю компліменти. І нарешті забила на свої недоліки і вирішила, що це мої достоїнства. Навіть макіяжу на моєму обличчі в повсякденному житті стало набагато менше", – поділилася вона.

У коментарях фоловери написали красуні компліменти.

Ось це так фігура! Ніжки розкішні

Фото – просто вогні

Гаряча

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