Зірка "Жіночого Кварталу" Товстолєс топлес позувала на балконі на Тенеріфе

Артистка поділилася гарячими кадрами.
Зірка "Жіночого Кварталу" та ведуча Валерія Товстолєс розбурхала уяву шанувальників серією пікантних кадрів, зроблених під час відпустки.
Артистка відпочиває на острові Тенеріфе в Іспанії. Певно романтична та спокійна атмосфера цього місця надихнули акторку на пікантну фотосесію. На сторінці в Instagram Товстолєс розмістила фотографії, де топлес позує, стоячи на балконі. До камери гумористка стоїть спиною і хизується перед прихильниками пружними сідницями та стрункою фігурою.
Ці знімки Товстолєс спричини фурор серед її підписників, які закидали її компліментами:
- Ти просто сексі Лєра
- Дуже гарна!
- Така гарна
Нагадаємо, раніше Валерія Товстолєс в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, як одного разу репер і продюсер Потап позбавив її комплексів. Це було ще за часів, коли артистка брала участь у проєкті "Ліга сміху" у складі команди "180 і вище".
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