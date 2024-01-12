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Зірка "Жіночого Кварталу" Товстолєс топлес позувала на балконі на Тенеріфе

Зірка "Жіночого Кварталу" Товстолєс топлес позувала на балконі на Тенеріфе

Валерія Товстолєс / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Артистка поділилася гарячими кадрами.

Зірка "Жіночого Кварталу" та ведуча Валерія Товстолєс розбурхала уяву шанувальників серією пікантних кадрів, зроблених під час відпустки.

Артистка відпочиває на острові Тенеріфе в Іспанії. Певно романтична та спокійна атмосфера цього місця надихнули акторку на пікантну фотосесію. На сторінці в Instagram Товстолєс розмістила фотографії, де топлес позує, стоячи на балконі. До камери гумористка стоїть спиною і хизується перед прихильниками пружними сідницями та стрункою фігурою.

Валерія Товстолєс / © instagram.com/lera_fatforest
Валерія Товстолєс / Фото: instagram.com/lera_fatforest
Валерія Товстолєс / © instagram.com/lera_fatforest
Валерія Товстолєс / Фото: instagram.com/lera_fatforest
Валерія Товстолєс / © instagram.com/lera_fatforest
Валерія Товстолєс / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Ці знімки Товстолєс спричини фурор серед її підписників, які закидали її компліментами:

  • Ти просто сексі Лєра
  • Дуже гарна!
  • Така гарна
Валерія Товстолєс / © instagram.com/lera_fatforest
Валерія Товстолєс / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Нагадаємо, раніше Валерія Товстолєс в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, як одного разу репер і продюсер Потап позбавив її комплексів. Це було ще за часів, коли артистка брала участь у проєкті "Ліга сміху" у складі команди "180 і вище".

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