Зірка "Жіночого кварталу" Товстолєс заінтригувала змінами в особистому житті

Зірка "Жіночого Кварталу" та ведуча Валерія Товстолєс поділилася подробицями особистого життя.

Так, акторка після розриву з відомим коміком Андрієм Лузаном вже тривалий час не афішує жодних своїх нових романів. Натомість в інтерв'ю kp.ua зірка ухилилася від запитання про кохану людину, чим ще більше підігріла інтерес. Однак згодом під час діалогу вона запевнила, що у майбутньому мріє "знайти своїх і заспокоїтися".

Валерія Товстолєс / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Тим не менш, Товстолєс пояснила, що дуже любить бути на самоті. І додала, що найкращий співрозмовник для себе – вона сама. Попри все, Лєра не приховує, що часто отримує пропозиції сходити на побачення від незнайомих чоловіків. Але розповідати, чи погоджується вона на них, також не стала.

"Пишуть, запрошують (чоловіки – прим. ред.), всім дякую. Дуже люблю самотність, я для себе найкращий співбесідник. Мрію знайти своїх і заспокоїтись – і в творчості, і в особистому. І всім цього бажаю", - зазначила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос чесно зізналася, чи перебуває зараз у стосунках.