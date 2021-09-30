Зірка "Жіночого Кварталу" у бікіні спокусливо задерла трусики і випнула сіднички

Катерина Нікітіна захопила фігурою в купальнику.
Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна ошелешила новими гарячими кадрами.
У своєму фотоблогу 25-річна знаменитість оприлюднила серію світлин, на яких постала у білосніжному бікіні. На знімках зірка спокусливо вигиналася на камеру, демонструючи принади. Зокрема, Катя задерла трусики і випнула сіднички.
"На вулиці похолодало, а в моїй стрічці знову гаряче. Ну не можу я вас залишити без цих розкішних літніх кадрів... Та й що тут приховувати... Ви ж їх любите!!!" – написала вона.
Фоловери не змогли пройти повз та не залишити компліменти красуні.
- Сексі
- Мамо, я закохався
- Яка ж бомбіта
- Коли бачиш такі фото, то розумієш, що пиріжки з печі не такі вже й гарячі
Нагадаємо, Анна Саліванчук топлес похизувалась пишними грудьми. Акторка поділилася доволі пікантним знімком.