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Зірка "Жіночого Кварталу" у бікіні спокусливо задерла трусики і випнула сіднички

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Зірка "Жіночого Кварталу" у бікіні спокусливо задерла трусики і випнула сіднички

Катерина Нікітіна / instagram.com/nikitkinna

Катерина Нікітіна захопила фігурою в купальнику.

Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна ошелешила новими гарячими кадрами.

У своєму фотоблогу 25-річна знаменитість оприлюднила серію світлин, на яких постала у білосніжному бікіні. На знімках зірка спокусливо вигиналася на камеру, демонструючи принади. Зокрема, Катя задерла трусики і випнула сіднички.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна / instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна / instagram.com/nikitkinna

"На вулиці похолодало, а в моїй стрічці знову гаряче. Ну не можу я вас залишити без цих розкішних літніх кадрів... Та й що тут приховувати... Ви ж їх любите!!!" – написала вона.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна / instagram.com/nikitkinna

Фоловери не змогли пройти повз та не залишити компліменти красуні.

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Нагадаємо, Анна Саліванчук топлес похизувалась пишними грудьми. Акторка поділилася доволі пікантним знімком.

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