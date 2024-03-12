Зірка "Жіночого Кварталу" народила первістка й показала перше фото малюка

Акторка "Жіночого Кварталу" та "Ліга Сміху" Аліна Блажкевич вперше стала мамою.

У зірки народився син. Радісною новиною Аліна поділилася у своєму фотоблогу й зазначила, що сталося це 10 березня. Також вона розсекретила ім'я хлопчика. Його назвали Андрієм.

Також артистка поділилася з шанувальниками першими фото новонародженого з пологового. Щоправда, обличчя малюка поки не показує, але залюбки поділилася своїми першими емоціями та побажала синові щасливого майбутнього. До слова, приймати вітання Аліна вирішила в оригінальний спосіб і попросила про донати для ЗСУ.

Аліна Блажкевич народила первістка / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

"Всім привіт! Хотіла всім розказати, що на світ з'явився чудовий хлопчик Андрій. Ми з Ромою (чоловіком – прим. ред.) стали офіційно дорослими і дуже щасливими. Поки вам його не покажу, бо я вас знаю, вам би комусь та й наврочити. А воно мені не треба. Всі деталі розповім потім! Головне, що це найбільша радість, яку я коли-небудь відчувала в житті. Я бажаю Андрійку жити в щасливій і мирній країні. Тому ми хочемо допомогти закрити збір на мавік. Якщо хочете привітати Андрійчика з приходом у цей світ, то привітання скидайте на баночку", - написала у дописі новоспечена мама.

Нагадаємо, нещодавно дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, модель Емма Гемінг, на архівних фото також показала себе вагітною.

Читайте також: