Зірка "Жіночого Кварталу" й "Ліги Сміху" вагітна первістком

Акторка "Жіночого Кварталу" та проєкту "Ліга Сміху" Аліна Блажкевич повідомила, що вагітна первістком.

Радісною новиною про поповнення в родині артистка поділилася в Instagram. Вона опублікувала серію знімків, на яких продемонструвала вагітний животик.

Аліна Блажкевич вагітна первістком / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Фото Блажкевич супроводила зворушливим текстом.

"Всім привіт, хто давно не бачив мене наживо. У мене маленькі новини. Я при надії. При надії, що скоро наша сім'я стане трошки більшою та галасливішою. При надії, що все буде добре. При надії, що токсикоз не повернеться. Отакі у мене справи", – замилувала підписом акторка.

Аліна Блажкевич вагітна первістком

У коментарях прихильники не стали приховувати радощів й почали писати теплі слова. Зокрема, до привітань долучилися подруги Аліни з "Жіночого Кварталу" й решта зіркових колег за сценою:

"Ааа..! Яка краса, боже! Алінчик, вітаю тебе пошепки…" – Олена Кравець

"Обіймаю!" – Віталій Козловський

"Красуня" – Віра Кекелія

"Ааа… Вітаю тебе, красуне!" – Світлана Тарабарова

"О, яке чудо! Вітаю" – Гарік Корогодський

Зазначимо, що Аліна Блажкевич вийшла заміж за артиста та колегу Романа Блажкевича 2020 року. Для подружжя це буде перша дитина.

Нагадаємо, нещодавно про народження третьої дитини повідомила українська блогерка-мільйонниця Саша Бо. Зірка замилувала прихильників фото з новонародженою донькою.

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