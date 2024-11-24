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Зірка "Жіночого Кварталу" замилувала рідкісними фото з обранцем і публічно зізналася йому у коханні

Зірка "Жіночого Кварталу" замилувала рідкісними фото з обранцем і публічно зізналася йому у коханні

Катерина Нікітіна / Фото: instagram.com/nikitkinna

Нікітіна попозувала в обіймах обранця.

Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна після заяви про новий роман поділилася ніжними кадрами з обранцем Павлом.

Гумористка майже не публікує романтичного контенту. Проте цього разу, за словами Катерини, результат фотознімання вийшов настільки чудовим, що вона не може приховувати такий результат. До того ж акторка публічно висловила свої почуття до Павла й зізналася, що зараз вона найщасливіша.

"Коханий. Радію, коли зʼявляються спільні кадри, бо їх у нас так мало. Кохаю тебе", - поділилася Нікітіна.

Катерина Нікітіна з обранцем / © instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна з обранцем / Фото: instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна з обранцем / © instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна з обранцем / Фото: instagram.com/nikitkinna

У коментарях юзери вже відреагували на такий милий контент чималою кількістю коментарів з компліментами.

  • Гарна пара. Щастя вам!
  • Катюша, ви такі гарнюні
  • Дуже гарна
Катерина Нікітіна з обранцем / © instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна з обранцем / Фото: instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна з обранцем / © instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна з обранцем / Фото: instagram.com/nikitkinna

Нагадаємо, акторка Катерина Нікітіна вже понад рік перебуває у стосунках з чоловіком на ім'я Павло. Раніше вона ділилася, що коханий працює на знімальному майданчику гумористичного шоу в авторській групі. Однак їхнє кохання зародилося під час перегляду футбольного матчу. До слова, Катерина припинила приховувати бойфренда лише наприкінці літа 2024 року.

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