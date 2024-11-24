Зірка "Жіночого Кварталу" замилувала рідкісними фото з обранцем і публічно зізналася йому у коханні

Нікітіна попозувала в обіймах обранця.
Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна після заяви про новий роман поділилася ніжними кадрами з обранцем Павлом.
Гумористка майже не публікує романтичного контенту. Проте цього разу, за словами Катерини, результат фотознімання вийшов настільки чудовим, що вона не може приховувати такий результат. До того ж акторка публічно висловила свої почуття до Павла й зізналася, що зараз вона найщасливіша.
"Коханий. Радію, коли зʼявляються спільні кадри, бо їх у нас так мало. Кохаю тебе", - поділилася Нікітіна.
У коментарях юзери вже відреагували на такий милий контент чималою кількістю коментарів з компліментами.
- Гарна пара. Щастя вам!
- Катюша, ви такі гарнюні
- Дуже гарна
Нагадаємо, акторка Катерина Нікітіна вже понад рік перебуває у стосунках з чоловіком на ім'я Павло. Раніше вона ділилася, що коханий працює на знімальному майданчику гумористичного шоу в авторській групі. Однак їхнє кохання зародилося під час перегляду футбольного матчу. До слова, Катерина припинила приховувати бойфренда лише наприкінці літа 2024 року.
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