Зірка "Жіночого лікаря. Нове життя" Олексій Нагрудний показав фото молодшого сина в перші дні життя

Зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Олексій Нагрудний показав щемливі фото молодшого сина в перші дні його життя.

Так, артист вдруге став батьком наприкінці січня цього року. В актора та та його дружини кастинг-директорки Світлани Горошкової народився син Євген. Пара тривалий час не показувала сина. Втім скоро відомий батько з'явиться з 6-місячним Євгеном у продовженні "Жіночого лікаря. Нове життя", тож він показав раніше небачені знімки малюка, які були зроблені у перші дні його життя.

Син Олексія Нагрудного

"Він дуже соціалізована дитина, йому подобається ця вся атмосфера: досліджувати усе на знімальному майданчику, працювати з групою", - зізнався Олексій Нагрудний в коментарі для ТСН.ua.

Син Олексія Нагрудного

У маленького актора свій графік. Він на знімальному майданчику перебуває лише декілька годин.

Син Олексія Нагрудного

"У Євгена є денний сон, то в цей час не знімають. Завдяки групі, нас викликають на пару сцен на день", - розповіла для "ЖВЛ представляє" дружина Олексія Нагрудного.

Олексій Нагрудний з дружиною та сином

Нагадаємо, раніше Олексій Нагрудний розповідав, що "Жіночий лікар. Нове життя" - це для нього особливий проєкт, адже він дізнався новину про те, що стане батьком вдруге у день, коли його затвердили на роль Юрія Сердюка у популярному медичному серіалі.

Більше спільних кадрів Олексія Нагрудного з сином можна буде побачити вже 2 вересня о 20:00 на "1+1 Україна" в продовженні "Жіночого лікаря. Нове життя".

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