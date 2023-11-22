Зірка "Жіночого лікаря" вдруге стане батьком і показався з вагітною дружиною

Відомий український актор, зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", який зіграв Юрія Сердюка, Олексій Нагрудний вдруге стане батьком.

Про прийдешнє поповнення у родині актор розповів в інтерв'ю для рубрики "ЖВЛ представляє", що виходить у "Сніданку з 1+1". Як зізнався Нагрудний, в день, коли його затвердили на роль Юрія Сердюка в "Жіночому лікарі. Нове життя", він дізнався, що його дружина, кастинг-директорка Світлана Горошкова, вдруге вагітна.

Олексій Нагрудний з дружиною

Олексій Нагрудний з дружиною

Подружжя вирішило тримати у секреті, що чекає на дитину. Втім, одного разу актор ледь не видав таємницю на знімальному майданчику. Також Олексій Нагрудний розповів, на кого саме чекає подружжя та чи вигадали ім'я для малюка.

"Ніхто не знав, звичайно, ми нікому не розповідали. Десь 12-13 тиждень вагітності у нас був. Якраз відбувалися знімання, і у мене за сценарєм там теж 12-13 тиждень має бути. Ставлять заставку на монітор УЗД, я надягаю рукавички, підходжу до монітора і кажу: "Це не 12-13 тижнів, це плід десь на 14-15, це неправильна фотографія". І саме тут я зрозумів – я ж палюсь. Наш синочок народиться вже у січні, так вийшло, що у нас всі січневі. Ім'я ми вже давно придумали, у нас буде Євген Олексійович", – поділився актор.

Олексій Нагрудний у серіалі "Жіночий лікар"

Проєкт "Жіночий лікар. Нове життя" став переломним у кар'єрі актора. Зараз Олексій готується стати батьком вдруге та мріє побудувати будинок для великої родини, на придбаній до повномасштабного вторгнення ділянці в Гостомелі. Актор розповів подробиці зі знімального майданчика та поділився планами на творче майбутнє.

"Саме з "Жіночого лікаря.Нове життя" почалося нове життя в акторській діяльності. На майданчиках вже немає російських акторів, тільки наші, ті, хто не виїхав, звичайно. Всі вони тепер отримали можливість працювати не на сто відсотків, а на двісті. В майбутньому я хотів би зіграти або лікаря-психіатра, або лікаря-психолога, який має свій нестандартний метод роботи з ПТСР. Я дуже хотів би займатися саме цим, для цього, звичайно, потрібно наполегливо працювати", – розповів актор.

Олексій Нагрудний з дружиною

Олексій Нагрудний з дружиною

Олексій Нагрудний з дружиною

Дивіться фінальні серії "Жіночий лікар.Нове життя" від понеділка по четвер о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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