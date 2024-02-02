Зірка "Жіночого лікаря" вдруге став батьком і показав перше фото новонародженого малюка

Відомий український актор, зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", який зіграв Юрія Сердюка, Олексій Нагрудний вдруге став батьком.

У зірки народився другий син, якого назвали Євгеном. Радісною звісткою поділилася дружина актора, кастинг-директорка Світлана Горошкова, в інтерв'ю для рубрики "ЖВЛ представляє".

Світлана також поділилася фото чоловіка з новонародженим сином у палаті. На зображенні знаменитість ніжно пригортає новонародженого малюка до себе й усміхається. До слова, народжувала дружина Нагрудного в одному з київських пологових центрів. За її словами, пологи минули чудово, а поруч завжди був коханий, який у всьому допомагав.

Олексій Нагрудний вдруге став батьком

Олексій Нагрудний вдруге став батьком

Цікаво, що з нагоди поповнення у родині щасливий актор на знак вдячності підготував коханій подарунок – підвіску з діамантом.

Зазначимо, зіркова родина також має ще одного 15-річного сина Олександра.

Нагадаємо, нещодавно ведуча ТСН Наталя Островська показала, як із новонародженою донечкою відпочиває в Буковелі. І поділилася своїм невдалим досвідом катання на лижах.

Читайте також: