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Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям
Також гумористка відповіла на закиди, що вона "токсична людина".
Акторка Студії "Квартал 95" Анастасія Оруджова відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.
Раніше знаменитість зізнавалась, що в неї не все було добре з ментальним станом. Нині ж гумористка більше зайнялася фізичним здоров'ям. Анастасія Оруджова на проєкті "Тур зірками" зізналась, що була на огляді в різних лікарів, і в неї виявили проблеми з печінкою.
"Я сьогодні більше зайнята своїм фізичним станом. Я думаю, що це пов'язано. Зараз проходжу різних лікарів, виявили проблеми з печінкою", - поділилася знаменитість.
Також Оруджова відповіла на закиди в Мережі, що вона "токсична людина". Знаменитість зізнається, що її це ображає. Гумористка визнає, що з часом змінилася, тим не менш, її справжню знають лише друзі.
"Я ненавиджу, коли пишуть, що я токсична людина. Я це ненавиджу всім своїм серцем, але я так не можу про це сказати людям, бо я тоді матиму ще більш токсичний вигляд, але мене це бісить. Мені здається, я стала злішою, ніж була, але все одно, люди мене не знають і так дивно коментувати мою особистість. Ви ж не мої друзі! Ви не знаєте, яка я насправді!" – додала знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва жалілася на проблеми зі здоров'ям. Артистка потрапляла до лікарні, де їй ставили крапельниці.