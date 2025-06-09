Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям

Анастасія Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

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Акторка Студії "Квартал 95" Анастасія Оруджова відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Раніше знаменитість зізнавалась, що в неї не все було добре з ментальним станом. Нині ж гумористка більше зайнялася фізичним здоров'ям. Анастасія Оруджова на проєкті "Тур зірками" зізналась, що була на огляді в різних лікарів, і в неї виявили проблеми з печінкою.

"Я сьогодні більше зайнята своїм фізичним станом. Я думаю, що це пов'язано. Зараз проходжу різних лікарів, виявили проблеми з печінкою", - поділилася знаменитість.

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Анастасія Оруджова / © Пресслужба студії "Квартал 95"

Також Оруджова відповіла на закиди в Мережі, що вона "токсична людина". Знаменитість зізнається, що її це ображає. Гумористка визнає, що з часом змінилася, тим не менш, її справжню знають лише друзі.

"Я ненавиджу, коли пишуть, що я токсична людина. Я це ненавиджу всім своїм серцем, але я так не можу про це сказати людям, бо я тоді матиму ще більш токсичний вигляд, але мене це бісить. Мені здається, я стала злішою, ніж була, але все одно, люди мене не знають і так дивно коментувати мою особистість. Ви ж не мої друзі! Ви не знаєте, яка я насправді!" – додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва жалілася на проблеми зі здоров'ям. Артистка потрапляла до лікарні, де їй ставили крапельниці.