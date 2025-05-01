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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова вперше заговорила про весілля

За лаштунками знімань "Єдиного Кварталу" артистка поділилась подробицями особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Анастасія Оруджова

Анастасія Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

Акторка Студії "Квартал 95" Анастасія Оруджова вперше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя і розповіла, коли планує вийти заміж.

Відома гумористка майже два роки перебуває у стосунках зі своїм колегою — сценаристом на ім'я Руслан. За лаштунками "Єдиного Кварталу" журналісти ТСН.ua запитали Анастасію, чи планує, можливо, пара вже офіційно оформити свої стосунки і влаштувати весілля.

Анастасія Оруджова зі своїм обранцем Русланом / © Фото з особистого архіву

Анастасія Оруджова зі своїм обранцем Русланом / © Фото з особистого архіву

"Насправді, ми з Русланом вже обговорюємо цю тему, але я б хотіла, аби вона залишилася між нами. Нас часто запитують: "Коли вже весілля?". Але у мене дилема. Або влаштувати зовсім невелике святкування, наприклад, до 15 людей, в якомусь закладі. Або, навпаки, зробити велике весілля і покликати усіх-усіх родичів. Але у воєнний час мені якось дивно це робити. Хоча я розумію, що життя не зупиняється, що мені ніколи знову не буде 32 чи 33 роки. Але це таке моє внутрішнє ставлення до цієї ситуації. Можливо, воно зміниться, чи ситуація в країні зміниться", — зізналася у коментарі ТСН.ua Анастасія Оруджова.

Анастасія Оруджова в образі Статуї Свободи / © Пресслужба студії "Квартал 95"

Анастасія Оруджова в образі Статуї Свободи / © Пресслужба студії "Квартал 95"

До слова, у нових випусках "Єдиного Кварталу" Анастасія з’явиться на сцені в образі Статуї Свободи. Телевізійні версії концерту можна буде побачити щосуботи на каналі "1+1 Україна".

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