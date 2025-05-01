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Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова вперше заговорила про весілля
За лаштунками знімань "Єдиного Кварталу" артистка поділилась подробицями особистого життя.
Акторка Студії "Квартал 95" Анастасія Оруджова вперше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя і розповіла, коли планує вийти заміж.
Відома гумористка майже два роки перебуває у стосунках зі своїм колегою — сценаристом на ім'я Руслан. За лаштунками "Єдиного Кварталу" журналісти ТСН.ua запитали Анастасію, чи планує, можливо, пара вже офіційно оформити свої стосунки і влаштувати весілля.
"Насправді, ми з Русланом вже обговорюємо цю тему, але я б хотіла, аби вона залишилася між нами. Нас часто запитують: "Коли вже весілля?". Але у мене дилема. Або влаштувати зовсім невелике святкування, наприклад, до 15 людей, в якомусь закладі. Або, навпаки, зробити велике весілля і покликати усіх-усіх родичів. Але у воєнний час мені якось дивно це робити. Хоча я розумію, що життя не зупиняється, що мені ніколи знову не буде 32 чи 33 роки. Але це таке моє внутрішнє ставлення до цієї ситуації. Можливо, воно зміниться, чи ситуація в країні зміниться", — зізналася у коментарі ТСН.ua Анастасія Оруджова.
До слова, у нових випусках "Єдиного Кварталу" Анастасія з’явиться на сцені в образі Статуї Свободи. Телевізійні версії концерту можна буде побачити щосуботи на каналі "1+1 Україна".