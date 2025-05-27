Зірка "Жіночого кварталу" Нікітіна розкрила, які уколи краси робить: "Два роки наважувалася"

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

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Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася відвертим зізнанням про свій досвід з косметологічними процедурами.

Так, у фотоблогу артистка розповіла, що нещодавно втілила давню мрію, на яку довго не могла на наважитися – зробила ботокс лоба. За словами Нікітіної, на таку процедуру у неї були власні показання.

"Я вколола лоба. Я два роки не наважувалася на ботокс. Хоча мені це було просто необхідно", - зізналася Катерина.

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Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

За словами акторки, вона дуже обережно поставилася до вибору майстра — процедуру їй робила подруга, до якої вона спеціально приїхала в інше місто з Києва. Нікітіна наголосила, що довірила обличчя лише їй, адже для неї важливо, щоб усе було максимально безпечно та якісно. Тож отримала задовільний результат.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Утім, вона завчасно передбачила хвилю хейту, яка може политися на неї у Мережі. Тож одразу у сторіз звернулася до критиків її рішення й порадила відписатися від її сторінки у соцмережі, аби не псувати нікому нерви: "Починайте відписуватися й давайте берегти свої нерви".

Нагадаємо, нещодавно свою зовнішність проаналізував продюсер Потап. Він визнав, що має відмінне від слов'ян обличчя й викрив своє справжнє походження.