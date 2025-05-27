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Зірка "Жіночого кварталу" Нікітіна розкрила, які уколи краси робить: "Два роки наважувалася"
Акторка довірила процедуру своїй подрузі й показала результат.
Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася відвертим зізнанням про свій досвід з косметологічними процедурами.
Так, у фотоблогу артистка розповіла, що нещодавно втілила давню мрію, на яку довго не могла на наважитися – зробила ботокс лоба. За словами Нікітіної, на таку процедуру у неї були власні показання.
"Я вколола лоба. Я два роки не наважувалася на ботокс. Хоча мені це було просто необхідно", - зізналася Катерина.
За словами акторки, вона дуже обережно поставилася до вибору майстра — процедуру їй робила подруга, до якої вона спеціально приїхала в інше місто з Києва. Нікітіна наголосила, що довірила обличчя лише їй, адже для неї важливо, щоб усе було максимально безпечно та якісно. Тож отримала задовільний результат.
Утім, вона завчасно передбачила хвилю хейту, яка може политися на неї у Мережі. Тож одразу у сторіз звернулася до критиків її рішення й порадила відписатися від її сторінки у соцмережі, аби не псувати нікому нерви: "Починайте відписуватися й давайте берегти свої нерви".
Нагадаємо, нещодавно свою зовнішність проаналізував продюсер Потап. Він визнав, що має відмінне від слов'ян обличчя й викрив своє справжнє походження.