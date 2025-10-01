Зірка "Жіночого кварталу" Нікітіна у сльозах зробила важливу заяву: "Я теж маю купу проблем"

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна неочікувано показалась у сльозах.

Знаменитість опублікувала в Instagram кадри, де вона плаче. Артистка поділилася, що в її житті теж не все ідеально. Вона також втомлюється, має різні проблеми, сумнівається в собі та своїх рішеннях. Та акторка зробила важливу заяву. Знаменитість говорить, що це нормально, коли в житті є негаразди. Ба більше, всі пережиті складнощі дають поштовх підкорювати нові вершини.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

"Я теж втомлююсь та маю купу проблем. У мене теж не виходить з першого разу. Я теж сумніваюся в собі і теж маю невпевненість. Я теж постійно дискутую в голові, чи туди я йду. Я не прошу жаліти мене. Це етап, який минають всі. Я хочу підтримати кожного і кожну. Ви не одні - кожен був на дні, і це нормально. Інколи важливо опуститися на саме дно, щоб відштовхнутися!" – говорить артистка.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Катерина Нікітіна радить припинити порівнювати своє життя з іншими, адже за ідеальною картинкою ховаються безліч різних моментів, в тому числі й складних. Головне – рухатися далі та не опускати рук. Тож, акторка показалася в сльозах, аби й інші розуміли, що у всіх в житті бувають негаразди.

"Головне – припинити порівнювати себе і своє життя з чужим. У кожного свій індивідуальний шлях. Ти не знаєш, що люди минають, щоб бути там, де вони є. Вам цього не покажуть. Ви бачите тільки фінальну картинку. Пам'ятайте про це! Дбайте про себе. Обирайте себе, а не чуже життя! Проявити свою слабкість - це найвищий показник сили!" – підсумувала акторка.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

