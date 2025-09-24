ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Жіночого кварталу" Нікітіна у спідньому посвітила стрункою фігурою: "Настрій дратувати вас"

Артистка продемонструвала своє неабияк підтягнуте та струнке тіло.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Нікітіна

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна похизувалася своєю стрункою фігурою.

Пікантною світлиною знаменитість поділилася в Instagram. Як зазначила знаменитість, вона вирішила опублікувати кадр з нагоди останніх теплих днів. До слова, незабаром погода буде прохолодною, тож фігуру приховуватиме чимала кількість одягу.

Тож, Катерина Нікітіна у спідньому посвітила своїм неабияк підтягнутим та струнким тілом. Акторка зробила фото в дзеркалі, коли, ймовірно, була на процедурах краси. Також знаменитість зазначила, що когось подібні знімки дратуватимуть, а когось, можливо, змотивують вдосконалюватися.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

"Настрій дратувати вас або мотивувати, самі обирайте свій варіант. Останній теплий день. Роздягайтесь, бо завтра почнемо дуже щільно одягатись", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук у спідньому похизувалась своєю неабияк стрункою фігурою. До речі, знаменитість схудла на вісім кілограмів і вже розкрила, як їй це вдалося.

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie