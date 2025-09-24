Зірка "Жіночого кварталу" Нікітіна у спідньому посвітила стрункою фігурою: "Настрій дратувати вас"

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна похизувалася своєю стрункою фігурою.

Пікантною світлиною знаменитість поділилася в Instagram. Як зазначила знаменитість, вона вирішила опублікувати кадр з нагоди останніх теплих днів. До слова, незабаром погода буде прохолодною, тож фігуру приховуватиме чимала кількість одягу.

Тож, Катерина Нікітіна у спідньому посвітила своїм неабияк підтягнутим та струнким тілом. Акторка зробила фото в дзеркалі, коли, ймовірно, була на процедурах краси. Також знаменитість зазначила, що когось подібні знімки дратуватимуть, а когось, можливо, змотивують вдосконалюватися.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

"Настрій дратувати вас або мотивувати, самі обирайте свій варіант. Останній теплий день. Роздягайтесь, бо завтра почнемо дуже щільно одягатись", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук у спідньому похизувалась своєю неабияк стрункою фігурою. До речі, знаменитість схудла на вісім кілограмів і вже розкрила, як їй це вдалося.