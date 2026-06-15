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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
108
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Зірка "Жіночого Кварталу" повідомила про ворожий "приліт" в її двір і емоційно рознесла росіян

Ніч для Валерії Товстолєс видалась неспокійною.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Валерія Товстолєс

Валерія Товстолєс / © instagram.com/lera_fatforest

Зірка «Жіночого Кварталу» та ведуча Валерія Товстолєс повідомила про ворожий «приліт» в її двір.

У ніч проти 15 червня російські окупанти масовано атакували Київ, випустивши по столиці ракети різних типів та дрони. Лєра Товстолєс у своєму Instagram зізналась, що наслідки обстрілу не обійшли й її. Зокрема, ворожий «снаряд» поцілив у двір, де розташована квартира знаменитості. «Приліт» був навпроти артистки. Товстолєс говорить, що одне з її вікон просто вирвало від вибухової хвилі.

«Попали в мій двір. Я жива. Страшно дивитися у вікно, бо це просто навпроти мене. Квартира швидко наповнилась димом. І вікно одне я так і не змогла закрити, бо його вирвало. Як і моє серце цієї ночі», — поділилась акторка.

Допис Валерії Товстолєс / © instagram.com/lera_fatforest

Допис Валерії Товстолєс / © instagram.com/lera_fatforest

Ведуча також емоційно рознесла росіян. Знаменитість наголосила, що ненавидить країну-агресорку та її керівництво за ті злочини, які вони коять на українських землях. Водночас акторка подякувала всім рятувальниками, які ризикують своїм життям та ліквідують всі наслідки «прильотів».

«Ненавиджу країну-терористку. Ненавиджу путіна. Люблю свою країну. Пишаюся нашими рятувальниками», — емоційно висловилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Марічка Довбенко повідомила про «приліт» по її будинку. Блогерка також показала жахливі наслідки обстрілу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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