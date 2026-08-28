Зірка "Жіночого кварталу" розкрила причину звільнення "Тріо Різних" і Сопонару: "Це було питання часу"

Марта Адамчук / © instagram.com/marta_adamchuk

Реклама

Зірка "Жіночого кварталу", співачка Марта Адамчук прокоментувала звільнення з гумористичного проєкту "Тріо Різних" та Ірини Сопонару.

Так, останнім часом акторський склад «Кварталу» зменшився. У грудні минулого року проєкт покинула акторка Ірина Сопонару. Навесні 2026-го про свій відхід оголосили «Тріо Різні», до якого входять Олександра Машлятіна, Анастасія Оруджова та Аліна Блажкевич.

Реклама

Марта Адамчку на проєкті "Ранкова кава" пояснила звільнення акторок. Артистка говорить, що це було питанням часу. Річ у тім, що акторки активно займаються розвитком власних проєктів. Тим часом робота в «Жіночому кварталі» потребує чимало часу. Як мінімум 10 днів потрібно бути повністю включеними. Тож, за словами Марти Адамчук, паралельно розвивати власну справу неабияк тяжко.

Реклама

«Просто для цього прийшов час насправді. „Тріо Різні“ — вони давно хотіли. У них свій проєкт давно, а участь у „Кварталі“ — вона забирає досить багато часу. Ти 10 днів повноцінно там. Якщо у тебе ще якісь свої проєкти, які теж горять, то дуже складно. Ти просто не вигрібаєш. Я думаю, що це було питання часу», — пояснила виконавиця.

Зазначимо, з «Жіночого кварталу» за останні пів року пішли Ірина Сопонару, Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич та Олександра Машлятіна. Однак акторський склад гумористичного проєкту поповнився новими іменами. Зокрема, до «Кварталу» приєднались акторки Злата Козак та Ірина Левкун.

Нагадаємо, нещодавно Марта Адамчук зробила відверту заяву про материнство. Виконавиця зізналась, чому в неї немає дітей.

Новини партнерів