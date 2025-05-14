Зірка "Жіночого Кварталу" вперше висловилася про свого бойфренда: "Іскра була, а потім морозив мене"

Олександра Машлятіна / © instagram.com/mashliatina

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Зірка "Жіночого Кварталу", гумористка Олександра Машлятіна розповіла про свого бойфренда, фотографа Івана.

Знаменитість не приховує що не самотня. Вперше про обранця зірки стало відомо на початку року. Виявляється, на той момент пара була вже доволі тривалий час була разом. Познайомилися закохані в барі, після чого почали листуватися в Instagram. До слова, Іван - фотограф - і робить знімки в стилі "ню". Чоловік запропонував Машлятіній влаштувати фотосет, а вона ж віджартувалася і почала з ним фліртувати.

"Він якось так увірвався. Ми познайомилися на барі. Він мені потім написав: "Привіт, хочу тебе пофотографувати". Заходжу на його сторінку, а там одні голі дівки, всі з ідеальним пресом. Я йому щось смішне відповіла з фліртом. Він мені сподобався. Мені вперше стало цікаво!" – розповіла гумористка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Олександра Машлятіна / © instagram.com/mashliatina

Олександра Машлятіна зізнається, що їй сподобався обранець. Вони листувалися, артистка відчувала іскру між ними, однак раптом Іван припинив відповідати на повідомлення. Врешті, чоловік одумався, запросив гумористку на побачення, а після цього запропонував побудувати стосунки. Артистка погодилася, і нині пара разом. Щоправда, більше подробиць Машлятіна не хоче розповідати, аби не зурочити.

"Іскра була, а потім щось морозив мене, не відповідав мені. Я досі запитую, що це було. Він тоді покликав на побачення, не було ігор, а потім сказав: "Давай зустрічатися!". Для мене був шок, що не само собою складається. Тобі напряму кажуть, що пропонують стосунки", - ділиться гумористка.

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Ганна Різатдінова висловилася про свої стосунки. Однак історія спортсменки не мала щасливого кінця. Пара розійшлася. Знаменитість зізналась, чому її останні стосунки не склалися.