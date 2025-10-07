ТСН у соціальних мережах

Зірка "Жіночого Кварталу" випадково розсекретила свої стосунки: хто її обранець

Акторка вперше привідкрила завісу особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Анастасія Євтушенко

Анастасія Євтушенко / © instagram.com/zhenskiykvartal_official

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Анастасія Євтушенко завітала на виставу "Біла ворона" разом з коханим і вперше підтвердила їхній роман. 

На вихідних на сцені Національної оперети України відбулися прем’єрні покази знаменитої рок-опери "Біла ворона". Серед глядачів у залі журналісти ТСН.ua помітили зірку "Жіночого Кварталу" Анастасію Євтушенко. Акторка була не сама — поруч з нею сидів парубок і ніжно тримав за руку.

"Так, це мій хлопець, його звати Василь, ми знайомі півтора місяці. За спеціальністю він — інженер, пов’язаний з військово-оборонною промисловістю. Ми вже живемо разом, тобто у нас все дуже швидко розвивається", — зізналася у коментарі ТСН.ua Анастасія Євтушенко. 

Анастасія Євтушенко та її обранець Василь

Анастасія Євтушенко та її обранець Василь

Як ми дізналися, коханому відомої акторки — 38 років, і познайомилися вони завдяки соцмережам. Що цікаво, Василь не знав про те, що Анастасія є учасницею "Жіночого Кварталу" і грає в столичному Молодому театрі. "Чесно кажучи, на початку ми намагалися тримати наші стосунки в таємниці. Але потім сталася ситуація, коли я мала швидко познайомитися майже з усіма його рідними. Ба більше, мені довелося представитися в деяких органах його дружиною, аби пришвидшити вирішення одного процесу", — заінтригувала акторка.

