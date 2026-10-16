Зірка "Жіночого Кварталу" заговорила про весілля і розкрила, чому наречений кликав її заміж двічі

Анастасія Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

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Українська гумористка Анастасія Оруджова заговорила про плани на весілля й зізналася, чому її коханий Руслан Зарбалієв двічі освідчився їй із різницею у пів року.

Колишня зірка «Жіночого Кварталу» та учасниця «Тріо різні» пригадала цю романтичну історію з гумором. Як виявилося, перше освідчення було доволі нестандартним, а реакція гумористки здивувала навіть її саму. Проте вдруге все вдалося й Анастасія дала згоду на шлюб.

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«Мій наречений Руслан зробив першу пропозицію з кільцем від шампанського! Було дуже мило й класно. Це сталося на дачі. Хоч у мене в моменті все йокнуло всередині, але я сказала: „Ні, чуваче“. На що почула: „Окей, я тебе зрозумів“. І згодом подарував справжню каблучку! Щоправда, між цими двома датами минуло пів року», — розповіла Настя в коментарі на Новому каналі.

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Анастасія Оруджова й її наречений Руслан Зарбалієв / © instagram.com/orudjova_nastya

Зрештою, після заручин пара почала обмірковувати майбутнє весілля, і деякі рішення закохані вже встигли ухвалити. Зокрема, оглянули локацію й вже уявляють, як зберуть невелику компанію найближчих людей та затишно проведуть час без масштабних гулянь.

«Звісно, ми говорили про це. Не хочеться ділитися всіма подробицями, але вже навіть дивилися локацію для свята. І це єдине місце, яке проглянули. Воно настільки нам сподобалося, що вирішили одразу: будемо святкувати лише тут! Насправді ми мріємо про просте весілля, аби було смачно, весело і в колі рідних людей», — додала гумористка.

До слова, про стосунки Анастасії з коміком і сценаристом Русланом Зарбалієвим стало відомо наприкінці 2024 року. Тоді артистка розповідала, що це її перші серйозні стосунки, у яких вона почала жити разом із коханим.

У лютому 2026 року пара оголосила про заручини, опублікувавши спільні світлини в Instagram. Оруджова також ділилася, що поруч із Русланом почувається комфортно й гармонійно. Тепер закохані готуються до весілля, яке, судячи з їхніх планів, буде камерним. А нещодавно наречені провели осінній вікенд разом і показали милі фото.

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