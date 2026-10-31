Зірка "Жіночого Кварталу" здивувала, як закрутила роман із відомим танцівником після поїздки в потягу

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

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Зірка гумористичного проєкту «Жіночий Квартал», акторка Катерина Нікітіна розсекретила, як закрутила роман із відомим танцівником після спільної поїздки в потягу.

Так, артистка зустрічається з хореографом Богданом Урховим, стосунки з яким розсекретила у травні цього року. Хоч вони були й знайомі раніше, але не спілкувались. Однак доля переплела їхні шляхи, про що Катерина Нікітіна розповіла в інтерв’ю 1plus1.ua. Історія парочки розпочалась зі спільної поїздки в потягу. Вони прямували разом на роботу. Катерина Нікітіна хотіла купити чай, однак готівки в неї не було, тож танцівник пригостив її. Вже після цього він знайшов акторку в Instagram та написав їй. Так парочка почала листуватися, а потім між ними закрутився роман.

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«Він їхав на свою роботу, я на свою. Я хотіла купити чай, але не мала готівки. Підійшла до провідника й запитала, чи можна взяти чай. Він запитав про готівку, а я відповіла, що її немає. Мій майбутній хлопець стояв поруч, і я сказала, що в нього є. Я підійшла до нього й попросила купити мені чай. Він погодився. Я запропонувала повернути гроші, але він не прийняв їх. Після цього він знайшов мене в Instagram і написав. Не знаю, що він собі думав, але від того моменту ми почали листуватися. А вже через кілька місяців зустрічалися», — ділиться акторка.

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Богдан Урхов та Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Катерина Нікітіна не приховує, що неабияк щаслива в цих стосунках. Парочка живе на одній хвилі та майже не свариться. Особливо їм подобається проводити час удвох Вони полюбляють разом готувати вечерю та дивитися якісь розважальні шоу. Також акторка говорить, що поруч із коханим може повністю бути собою, і головне, що їй комфортно та добре.

«Найбільше ми любимо наші тихі вечори вдвох. Після насиченого дня повертаємося додому, готуємо вечерю, сідаємо за стіл, вмикаємо якесь українське шоу й дивимося разом. Я жартома називаю нас „дві криски“, бо ми можемо і всіх похвалити, і добряче покритикувати. Нам подобається, що це наш маленький особистий світ, у якому можна бути собою, говорити про все на світі й не думати, що хтось нас почує. Нам просто добре й комфортно разом. А ще ми дуже любимо просто поспати разом», — ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова розсекретила свої 6-річні стосунки. Також знаменитість здивувала, зустріччю з коханим після духовного ритуалу.

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