Зірка "Жіночого кварталу" зістригла довге волосся й підкорила результатом: "Наче скинула 10 кг"

Акторка поділилася першими враженнями після неочікуваного перевтілення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Аліна Блажкевич

Аліна Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Акторка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич похизувалася новим іміджем.

У фотоблогу зірка показалася з новою зачіскою. На кадрах видно, що Аліна відрізала половину довжини свого волосся та лишила каре. У своєму дописі жартома акторка заспокоїла фанів, що це не через кардинальні зміни у житті, а через набридання довгого сушіння волосся. Після цього Блажкевич зізналася, що насправді дуже задоволена новим образом, який, на її думку, зробив її ще стрункішою.

«Я ні з ким не розійшлася. Просто набридло сушити голову. Наче скинула 10 кг. Коли після стрижки робиш „фух“», — написала щаслива акторка.

Аліна Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Аліна Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

На кардинальні зміни у зовнішності вже відреагували зіркові колеги Аліни та її шанувальники. У коментарях під дописом вони засипали артистку компліментами та потішилися разом з нею.

  • «Балдьож. Дуже гарно! Тобі так пасує» — Катерина Нікітіна

  • «Аліно, кайф» — Віра Кекелія

  • Аліна ніби і так молода дівчина, а з карешкою взагалі — дівчинка

  • Купа ідей тепер в голові для твого нового образу. Терміново червоні губи. Гарно і свіжо

Нагадаємо, нещодавно своїми змінами похизувалася і спортсменка Ганна Різатдінова. На нове амплуа її надихнула британська зірка.

