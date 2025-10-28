Зірка "Жіночого кварталу" зістригла довге волосся й підкорила результатом: "Наче скинула 10 кг"

Аліна Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Акторка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич похизувалася новим іміджем.

У фотоблогу зірка показалася з новою зачіскою. На кадрах видно, що Аліна відрізала половину довжини свого волосся та лишила каре. У своєму дописі жартома акторка заспокоїла фанів, що це не через кардинальні зміни у житті, а через набридання довгого сушіння волосся. Після цього Блажкевич зізналася, що насправді дуже задоволена новим образом, який, на її думку, зробив її ще стрункішою.

«Я ні з ким не розійшлася. Просто набридло сушити голову. Наче скинула 10 кг. Коли після стрижки робиш „фух“», — написала щаслива акторка.

Аліна Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

На кардинальні зміни у зовнішності вже відреагували зіркові колеги Аліни та її шанувальники. У коментарях під дописом вони засипали артистку компліментами та потішилися разом з нею.

«Балдьож. Дуже гарно! Тобі так пасує» — Катерина Нікітіна

«Аліно, кайф» — Віра Кекелія

Аліна ніби і так молода дівчина, а з карешкою взагалі — дівчинка

Купа ідей тепер в голові для твого нового образу. Терміново червоні губи. Гарно і свіжо

