Зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко назвав ім'я актора, якого вважає найкращим в Україні

Андрій Ісаєнко

Зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко зізнався, кого серед акторів-чоловік вважає найкращим в Україні.

Артист оцінив роботу своїх колег. Знаменитість вважає, що Стас Боклан серед акторів-чоловік є найкращим. На проєкті "33 запитання" Андрій Ісаєнко говорить, що його колега у професії досягнув якісної висоти та перебуває у чудовій формі.

Також актор наголосив, що Стас Боклан не страждає від зіркової хвороби, хоч й може бути на знімальному майданчику комусь незручним. Тим не менш, Ісаєнко запевняє, що його колега все робить по справі. Актор так говорить із власного досвіду, адже йому випадала нагода працювати разом зі Стасом Бокланом.

Стас Боклан / © kino-teatr.ru

"Якщо взяти в комплексі все, мені здається, Стас Баклан із чоловіків акторів найкращий. Це людина, яка досягла певної висоти, і я вважаю, що якісної. Я вважаю, що він у прекрасній формі. Я не вважаю, що в нього є зіркова хвороба. Я з ним працював. Він може бути комусь якось незручним, але він завжди все робить по справі", - говорить актор.

