Андрій Ісаєнко з дружиною / © instagram.com/isaenko_andrii

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У родині зірки серіалу «Жіночий лікар», українського актора Андрія Ісаєнка особливе свято. У дружини артиста — режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко — день народження.

Коханій актора виповнюється 42 роки. Звичайно ж, Андрій Ісаєнко одним із перших привітав обраницю. Артист присвятив коханій допис в Instagram-stories.

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Зокрема, актор опублікував рідкісне фото з дружиною. Кадр був зроблений під час осіннього фотосету подружжя. На світлині Андрій Ісаєнко обіймав дружину та ніжно цілував її в щічку, тим часом Олеся мило усміхалась. Також актор адресував обраниці теплі слова з привітаннями.

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«З днем народження, кохана! Кохаю, дякую, пишаюся!» — звернувся до дружини актор.

Андрій Ісаєнко з дружиною / © instagram.com/isaenko_andrii

Зазначимо, Андрій Ісаєнко не з тих, хто ділиться подробицями особистого життя. Однак відомо, що вже понад 15 років він одружений із режисеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко. У пари є донька Марія, яка народилась 19 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач святкував день народження. Дружина шоумена Вікторія влаштувала йому привітання з танцями та співами просто посеред дороги.

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