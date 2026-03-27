Зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко розкрив секрет 15-річного шлюбу та зізнався, чи є ревнощі

Андрій Ісаєнко з родиною / © instagram.com/isaenko_andrii

Український актор Андрій Ісаєнко розповів про стосунки з режисеркою Олесею Моргунець.

Пара вже понад 15 років разом. Актор зізнається, що за роки шлюбу вони переживали різні періоди, однак усі труднощі намагалися проговорювати. Та не обійшлося й без жартів. Андрій припускає, що його кохана має особливі чари — зелені очі. Та насправді ж, за словами артиста, головний секрет міцних стосунків — це щоденна робота обох партнерів.

«Звісно ж були якісь такі речі, але це все виявлялось, про це все говорилось. Досі разом. В Олесі зелені очі. Може, вона відьма. Стосунки — це теж робота. Це ж відповідальна робота. Ти маєш її робити. Тому намагаємось робити і я, і вона. І донька у нас прекрасна, 8,5 року», — жартома поділився Ісаєнко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Цікаво, що ревнощів у родині майже немає. За словами актора, дружина з розумінням ставиться до специфіки його професії і не ревнує навіть під час його поцілунків у кадрі з іншими.

«Вона не ревнує до поцілунків в кадрі. Більше дитина ревнує: "Фу, тато, що ти робиш?" Кажу, це робота. Ти ж в цей момент, коли цілуєшся в кадрі, не отримуєш задоволення від цього», — сміється він.

Проте все ж деякі розбіжності зіркове подружжя має, але на іншому підґрунті. Зокрема Андрій каже, що на противагу дружині не любить обговорювати робоче вдома: «Вона любить про це поговорити, а я не люблю. Не люблю про роботу говорити вдома. Для мене це важко».

До слова, історія кохання Андрія Ісаєнка та режисерки Олесі Моргунець почалася на роботі. Почуття виявилися настільки сильними, що закохані одружилися вже через кілька місяців після побачень. Сьогодні подружжя виховує доньку Марію, яка також цікавиться акторською професією й мала вже епізодичні ролі.

