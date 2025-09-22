Зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко замилував зворушливими фото з сім’єю в осінньому фотосеті

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Український актора Андрій Ісаєнко показав теплі світлини з дружиною-режисеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко та 7-річною донечкою Марією.

В Instagram сім’я попозувала в чарівному осінньому фотосеті біля тематичних декорацій в одному з парків на Київщині. На світлинах вони одягнені у гарне автентичне вбрання, яке підкреслювало яскраву кольорову гаму навколо.

У дописі актор надихнувся атмосферою й написав декілька рядків про красу природи. Він підкреслив, що надзвичайно радий чудово проведеному часу в колі близьких.

"Який же сьогодні був на диво теплий осінній день. Радий, що ми відвідали такий куточок й зробили купу фото, а також насолодилися красою парку та інсталяцією з гарбузів", — зізнався артист.

