ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко замилував зворушливими фото з сім’єю в осінньому фотосеті

Артист поділився ніжними кадрами з коханою та донькою.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Український актора Андрій Ісаєнко показав теплі світлини з дружиною-режисеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко та 7-річною донечкою Марією.

В Instagram сім’я попозувала в чарівному осінньому фотосеті біля тематичних декорацій в одному з парків на Київщині. На світлинах вони одягнені у гарне автентичне вбрання, яке підкреслювало яскраву кольорову гаму навколо.

Андрій Ісаєнко з сім’єю / © instagram.com/isaenko_andrii

Андрій Ісаєнко з сім’єю / © instagram.com/isaenko_andrii

Андрій Ісаєнко з дружиною / © instagram.com/isaenko_andrii

Андрій Ісаєнко з дружиною / © instagram.com/isaenko_andrii

Андрій Ісаєнко з донькою / © instagram.com/isaenko_andrii

Андрій Ісаєнко з донькою / © instagram.com/isaenko_andrii

У дописі актор надихнувся атмосферою й написав декілька рядків про красу природи. Він підкреслив, що надзвичайно радий чудово проведеному часу в колі близьких.

"Який же сьогодні був на диво теплий осінній день. Радий, що ми відвідали такий куточок й зробили купу фото, а також насолодилися красою парку та інсталяцією з гарбузів", — зізнався артист.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Ісаєнко розповів, як тримає себе у формі. Актор поділився секретами догляду за собою.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie