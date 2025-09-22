- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко замилував зворушливими фото з сім’єю в осінньому фотосеті
Артист поділився ніжними кадрами з коханою та донькою.
Український актора Андрій Ісаєнко показав теплі світлини з дружиною-режисеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко та 7-річною донечкою Марією.
В Instagram сім’я попозувала в чарівному осінньому фотосеті біля тематичних декорацій в одному з парків на Київщині. На світлинах вони одягнені у гарне автентичне вбрання, яке підкреслювало яскраву кольорову гаму навколо.
У дописі актор надихнувся атмосферою й написав декілька рядків про красу природи. Він підкреслив, що надзвичайно радий чудово проведеному часу в колі близьких.
"Який же сьогодні був на диво теплий осінній день. Радий, що ми відвідали такий куточок й зробили купу фото, а також насолодилися красою парку та інсталяцією з гарбузів", — зізнався артист.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Ісаєнко розповів, як тримає себе у формі. Актор поділився секретами догляду за собою.