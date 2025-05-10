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Зірка "Жіночого лікаря" Ісаєнко чесно відповів, чому йому відмовили у мобілізації на початку війни
Актор зізнався, як вчинить у разі вручення йому повістки.
Український актор, зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко висловився про свою готовність до мобілізації.
Андрій зізнається, що насправді у нього вже були думки змінити сцену та ролі на виконання бойових завдань. Тому на початку повномасштабного вторгнення він мав намір вступити до лав ЗСУ. Утім, тоді отримав відмову. За словами зірки, йому пояснили це набагато більшою його користю в тилу, аніж на фронті.
Проте актор запевняє, що у разі вручення йому повістки – він погодиться приєднатися до війська. А поки має можливість волонтерити, то робить це.
"2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, я сам пішов до ТЦК. Але там мені сказали, що з огляду на мою волонтерську діяльність тут мій коефіцієнт корисної дії вищий, ніж на фронті. Зараз я ще активніше займаюся зборами, волонтерством, культурною діяльністю, бо впевнений: це надважливо. Я не боявся тоді і не ховаюся зараз: якщо доведеться йти на фронт – я піду", — підкреслив Ісаєнко в інтерв'ю oboz.ua.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Денис Жупник шокував, як під час масованого обстрілу Києва опинився в епіцентрі вибуху.