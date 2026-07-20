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Зірка "Жіночого лікаря" Ісаєнко розсекретив свої заробітки: скільки він отримує за знімальний день
Артист відверто розповів про свої доходи.
Зірка серіалу «Жіночий лікар», український актор Андрій Ісаєнко розсекретив свої заробітки та заговорив про відкриття бізнесу.
Артист відверто розповів про доходи в інтерв’ю Славі Дьоміну. Андрій Ісаєнко зараз є одним із найзатребуваніших акторів. Найбільший дохід йому приносять знімання в серіалах та кіно. Один знімальний день артиста оцінюється в орієнтовно 500 доларів. Також знаменитість працює викладачем в КНУКіМ, де отримує зарплату у понад 16 тисяч гривень. Окрім того, він грає в театрі, де в нього також є ставка.
«Я пішов викладати, це теж заробіток. Зарплата 16,5 тисяч гривень. Ще театр, там ставка. Основний заробіток — це кіно. Ти взявся за проєкт, знявся, літо прожив. Запускається якийсь серіал, то в тебе 15 знімальних днів на місяць, так пів року, то ти не дуєш собі. Знімальний день може бути 500 доларів», — відверто розповів артист.
До речі, Андрій Ісаєнко також замислюється про відкриття власного бізнесу. Щоправда, актор поки точно не знає, в що саме вкласти гроші. Однак артист припускає, що придбає нерухомість.
«Хотів би відкрити свій бізнес, але не знаю що. Дружина сказала, що треба про старість думати. Нерухомість — це зараз основне, про що я думаю. Ми не поміщаємося вже в нашій квартирі, в якій ми живемо. Хочеться вже щось більше та новіше», — поділився артист.
Нагадаємо, нещодавно шоумен Дмитро Коляденко розсекретив свій ризикований спосіб заробітку. Також знаменитість зробив відверте зізнання про борги.