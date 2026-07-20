Зірка "Жіночого лікаря" Ісаєнко розсекретив свої заробітки: скільки він отримує за знімальний день

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

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Зірка серіалу «Жіночий лікар», український актор Андрій Ісаєнко розсекретив свої заробітки та заговорив про відкриття бізнесу.

Артист відверто розповів про доходи в інтерв’ю Славі Дьоміну. Андрій Ісаєнко зараз є одним із найзатребуваніших акторів. Найбільший дохід йому приносять знімання в серіалах та кіно. Один знімальний день артиста оцінюється в орієнтовно 500 доларів. Також знаменитість працює викладачем в КНУКіМ, де отримує зарплату у понад 16 тисяч гривень. Окрім того, він грає в театрі, де в нього також є ставка.

«Я пішов викладати, це теж заробіток. Зарплата 16,5 тисяч гривень. Ще театр, там ставка. Основний заробіток — це кіно. Ти взявся за проєкт, знявся, літо прожив. Запускається якийсь серіал, то в тебе 15 знімальних днів на місяць, так пів року, то ти не дуєш собі. Знімальний день може бути 500 доларів», — відверто розповів артист.

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Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

До речі, Андрій Ісаєнко також замислюється про відкриття власного бізнесу. Щоправда, актор поки точно не знає, в що саме вкласти гроші. Однак артист припускає, що придбає нерухомість.

«Хотів би відкрити свій бізнес, але не знаю що. Дружина сказала, що треба про старість думати. Нерухомість — це зараз основне, про що я думаю. Ми не поміщаємося вже в нашій квартирі, в якій ми живемо. Хочеться вже щось більше та новіше», — поділився артист.

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