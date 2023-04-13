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Зірка "Зоряних війн" поспілкувався з українськими військовими: "Ви - справжні герої справжньої війни"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Зірка "Зоряних війн" поспілкувався з українськими військовими: "Ви - справжні герої справжньої війни"

Марк Гемілл / Фото: Associated Press

Актор провів онлайн-зустріч з бійцями.

Зірка саги "Зоряні війни" Марк Гемілл особисто поспілкувався з українськими захисниками. 

Актор, який став амбасадором платформи UNITED24, обговорив з військовими їхні основні потреби під час війни. Зокрема вони обговорили необхідність у придбанні дронів-розвідників RQ‑35 Heidrun, на які актор збирає кошти.

Наразі Марку вдалося зібрати вже понад 75 тисяч доларів, що забезпечити наших захисників усім необхідним. Також актор висловив свою повагу до бійців ЗСУ та заявив, що готовий приїхати в Україні після нашої перемоги.

"Перед усім маю сказати, що для мене честь зустрітися з вами. Я граю воїна у кіно, а ви справжні герої справжньої війни", - сказав військовим Гемілл.

Нагадаємо, що Марк Гемілл від початку війни підтримав українців та навіть записав англійською мовою оповіщення про сигнал повітряної тривоги для українського застосунку.

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Дата публікації
Перегляди
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