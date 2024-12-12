Зірка "Зважених та щасливих" знову набрав вагу і розлучився з дружиною, з якою заручився на проєкті

У Мережі вже показали, який зараз вигляд має колишній учасник шоу.

Зірка "Зважений та щасливих" Андрій Марнауз знову серйозно набрав вагу і розлучився з дружиною, з якою заручився на проєкті.

До слова, пара боролася із зайвими кілограмами у двох сезонах розважального шоу – 2012 та 2017 років. Після першої спроби вони серйозно схуднули, однак вага повернулася. Тож, пара поверталася на проєкт та знову дивувала результатами перевтілення. Після цього Андрій Марнауз у ефірі шоу освідчився Марті, а вона ж відповіла згодою.

Андрій та Марта Марнаузи

Однак, як виявилося, історія пари не закінчилася гепі-ендом. Незадовго до початку повномасштабної війни подружжя розлучилося. Марта Марнауз тоді ділилася, що рішення далося нелегко. Однак, за її словами, все саме до цього йшло, адже до офіційного розірвання шлюбу вони вже не жили разом. Причину Марта називати не стала, а лиш зазначила, що вони дали одне одному шанс знову бути щасливими.

"Рішення ми ухвалили давно. Було складно підписати папери, але настав час дати одне одному можливість на щастя", - коментувала Марнауз.

Нині Марта знову щаслива у шлюбі. У березні 2022 року вона оголосила про нові стосунки, вже 2023-го повідомила про заміжжя. Обранцем Марти став військовий Юрій.

Марта Марнауз із новим чоловіком

Що ж стосується Андрія, то він знову серйозно набрав вагу. Сталося це через повернення до звичного середовища та образу життя. Утім Марнауз не збирається сидіти, склавши руки. Разом зі спеціалісткою чоловік знову розпочав процес схуднення.

Андрій Марнауз знову набрав вагу

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Прокопов розповідав, як за чотири місяці схуднув на 30 кілограм. Артист також ділився, як йому це вдалося.

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