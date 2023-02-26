Зірки "Буремного шляху" 21 рік тому і зараз: як змінилися головні актори серіалу

Виконавці головних ролей на початку 2000-х були улюбленцями мільйонів глядачів.
Минув 21 рік відтоді, як на телеекрани вийшла перша серія аргентинського серіалу "Буремний шлях".
Стрічка про життя підлітків, які живуть в елітній школі, полюбилися мільйонам глядачів зі всього світу. Зокрема, на головних героїв рівнялися, разом з ними переживали їхні взаємини з батьками та вчителями, а також пізнавали перше кохання.
З роками актори, які зіграли ключових персонажів, виросли та неабияк змінилися. Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, що за 21 рік сталося з виконавцями головних ролей серіалу "Буремний шлях".
Каміла Бордонаба (Марісса Піа Спірітто)
Каміла Бордонаба зіграла у серіалі роль доньки місцевої знаменитості Соні Рей – Марісси Піа Спірітто.
Аргентинська акторка стала неабияк популярною після виходу стрічки на екрани та навіть вважалася підлітковим ідолом. Була однією з учасниць гурту Erreway. Після завершення серіалу Каміла далі продовжила зніматися у кіно. Щоправда, особливого успіху в акторській кар'єрі знаменитість не мала. Вона знімалася у маловідомих стрічках та навіть мала провальну роль.
Каміла у 2010-х роках взагалі припинила грати у кіно. Натомість 2010 року знаменитість разом зі своїм приятелем Віллі Лоренцо створила музичний гурт La Miss Tijuana та почала випускати пісні. Однак колектив існував недовго.
Згодом Каміла подорожувала Аргентиною у будиночку на колесах. Нині акторка веде закритий спосіб життя. Вона не з'являється на публічних заходах та навіть не веде соціальні мережі.
Бенхамін Рохас (Пабло Бустаманте)
Аргентинський актор зіграв у серіалі роль сина мера Серхіо Бустаманте - Пабло Бустаманте. Знаменитість полюбився глядачам і запам'ятався, як привабливий і чарівний юнак.
Бенхамін після виходу на екрани "Буремного шляху" став неабияк популярним. Утім більше актор не мав знакових ролей. Після 2011 року знаменитість припинив зніматися у кіно.
Рохас був солістом гурту Erreway. Після виходу трьох альбомів колектив припинив своє існування. Згодом актор разом із колегою Феліпе Коломбо створив музичний гурт RoCo.
В особистому житті в Бенхаміна все чудово. Він перебуває у стосунках з Мартіною Санчес Акостою. 2018 року у пари народилася донька, яку вони назвали Рітою.
Луїсана Лопілато (Мія Колуччі)
Аргентинська акторка зіграла роль доньки бізнесмена Франко Колуччі - Мії Колуччі. Серіал "Буремний шлях" приніс знаменитості шалену популярність та успіх.
Після завершення знімань вона продовжила далі розвивати успішну акторську кар'єру, а також почала активно позувати для відомих глянців. Щоправда, такий успіх, як завдяки серіалу "Буремний шлях", їй вже не вдалося досягнути.
Знаменитість була учасницею гурту Erreway, що теж принесло їй чималу популярність. Щоправда, 2004 року Лопілато покинула колектив. Після чого навіть випустила сольний альбом.
В особистому житті в Луїсани все чудово. Від 2011 року вона живе у шлюбі зі співаком Майклом Бубле. Разом вони виховують чотирьох дітей – двох синів та двох доньок. 2016 року в старшого сина акторки діагностували гепатобластому – рідкісну форму раку печінки. Наразі хлопчик почувається добре.
Феліпе Коломбо (Мануель Аґірре)
У серіалі аргентинський актор зіграв роль Мануеля Аґірре, що пише пісні, грає на гітарі та добре співає.
Серіал "Буремний шлях" приніс Феліпе неабияку популярність. Після завершення стрічки Коломбо продовжив грати у кіно, однак від 2008 року припинив акторську діяльність.
Натомість знаменитість почав виступати з колективом. Разом з іншими колегами із серіалу "Буремний шлях" був учасником Erreway. Після того, як гурт припинив своє існування, разом з актором Бенхаміном Рохасом заснував колектив RoCo.
Феліпе перебуває у стосунках з Сесілією Коронадо. Пара виховує спільну доньку Аврору, яка народилася у листопаді 2009 року.
Анхелес Бальбіані (Фелісітас Мітре)
Аргентинська акторка зіграла у серіалі роль кращої подруги Мії - Фелісітас Мітре.
Після завершення серіалу "Буремний шлях" Бальбіані знялася ще в декількох проєктах. Утім, згодом зробила творчу паузу, адже пішла у декрет.
Нині знаменитість у стрічках не знімається. Натомість разом з коханим чоловіком виховує двох синів.
Хасмін Беккар Варела (Лухан Лінарес)
Аргентинська акторка зіграла у серіалі роль найкращої подруги Марісси - Лухан Лінарес.
Знаменитість стала неабияк популярною. Утім, після "Буремного шляху" Хасмін не мала більше таких успішних ролей. Вона знялася у декількох картинах, на цьому припинила розвивати акторську кар'єру.
Нині знаменитість займається вихованням сина.
Мікаела Васкес (Пілар Доноф)
Аргентинська акторка зіграла у серіалі роль доньки директора школи - Пілар Доноф.
Знаменитість після завершення знімань продовжила й далі розвивати акторську кар'єру. У фільмах Васкес грає донині.
Мікаела була двічі заміжньою. З першим чоловіком акторка прожила у шлюбі два роки. Нині знаменитість перебуває у стосунках з інструктором із серфінгу Джеронімо Кляйном. 31 грудня 2020 року у пари народився первісток.
Пабло Ередія (Блас Ередія)
Аргентинський актор у серіалі "Буремний шлях" зіграв роль старости школи - Бласа Ередія.
Після завершення стрічки знаменитість продовжив грати у кіно, утім шаленого успіху йому не вдалося досягнути.
Натомість Пабло зайнявся музикою. Що відбувається в особистому житті актора, наразі невідомо, адже він тримає його в таємниці.
Гільєрмо Санта-Крус (Ніколас Провенса)
Аргентинський актор зіграв у серіалі роль найкращого друга Мануеля - Ніколаса Провенса.
Після стрічки "Буремний шлях" Гільєрмо припинив зніматися у кіно та змінив кар'єру.
Щодо особистого життя знаменитості нічого невідомо. Ймовірно, він веде холостяцький спосіб життя
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