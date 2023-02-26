Зірки "Буремного шляху" 21 рік тому і зараз: як змінилися головні актори серіалу

Виконавці головних ролей на початку 2000-х були улюбленцями мільйонів глядачів.

Минув 21 рік відтоді, як на телеекрани вийшла перша серія аргентинського серіалу "Буремний шлях".

Стрічка про життя підлітків, які живуть в елітній школі, полюбилися мільйонам глядачів зі всього світу. Зокрема, на головних героїв рівнялися, разом з ними переживали їхні взаємини з батьками та вчителями, а також пізнавали перше кохання.

З роками актори, які зіграли ключових персонажів, виросли та неабияк змінилися. Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, що за 21 рік сталося з виконавцями головних ролей серіалу "Буремний шлях".

Каміла Бордонаба (Марісса Піа Спірітто)

Каміла Бордонаба зіграла у серіалі роль доньки місцевої знаменитості Соні Рей – Марісси Піа Спірітто.

Каміла Бордонаба в ролі Марісси Піа Спірітто

Аргентинська акторка стала неабияк популярною після виходу стрічки на екрани та навіть вважалася підлітковим ідолом. Була однією з учасниць гурту Erreway. Після завершення серіалу Каміла далі продовжила зніматися у кіно. Щоправда, особливого успіху в акторській кар'єрі знаменитість не мала. Вона знімалася у маловідомих стрічках та навіть мала провальну роль.

Каміла Бордонаба / Фото: instagram.com/camibordfan

Каміла у 2010-х роках взагалі припинила грати у кіно. Натомість 2010 року знаменитість разом зі своїм приятелем Віллі Лоренцо створила музичний гурт La Miss Tijuana та почала випускати пісні. Однак колектив існував недовго.

Згодом Каміла подорожувала Аргентиною у будиночку на колесах. Нині акторка веде закритий спосіб життя. Вона не з'являється на публічних заходах та навіть не веде соціальні мережі.

Каміла Бордонаба / Фото: instagram.com/camibordfan

Бенхамін Рохас (Пабло Бустаманте)

Аргентинський актор зіграв у серіалі роль сина мера Серхіо Бустаманте - Пабло Бустаманте. Знаменитість полюбився глядачам і запам'ятався, як привабливий і чарівний юнак.

Бенхамін Рохас у ролі Пабло Бустаманте

Бенхамін після виходу на екрани "Буремного шляху" став неабияк популярним. Утім більше актор не мав знакових ролей. Після 2011 року знаменитість припинив зніматися у кіно.

Бенхамін Рохас / Фото: instagram.com/rojas_benja

Рохас був солістом гурту Erreway. Після виходу трьох альбомів колектив припинив своє існування. Згодом актор разом із колегою Феліпе Коломбо створив музичний гурт RoCo.

В особистому житті в Бенхаміна все чудово. Він перебуває у стосунках з Мартіною Санчес Акостою. 2018 року у пари народилася донька, яку вони назвали Рітою.

Бенхамін Рохас з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/rojas_benja

Луїсана Лопілато (Мія Колуччі)

Аргентинська акторка зіграла роль доньки бізнесмена Франко Колуччі - Мії Колуччі. Серіал "Буремний шлях" приніс знаменитості шалену популярність та успіх.

Луїсана Лопілато у ролі Мії Колуччі

Після завершення знімань вона продовжила далі розвивати успішну акторську кар'єру, а також почала активно позувати для відомих глянців. Щоправда, такий успіх, як завдяки серіалу "Буремний шлях", їй вже не вдалося досягнути.

Луїсана Лопілато / Фото: instagram.com/luisanalopilato

Луїсана Лопілато / Фото: instagram.com/luisanalopilato

Знаменитість була учасницею гурту Erreway, що теж принесло їй чималу популярність. Щоправда, 2004 року Лопілато покинула колектив. Після чого навіть випустила сольний альбом.

В особистому житті в Луїсани все чудово. Від 2011 року вона живе у шлюбі зі співаком Майклом Бубле. Разом вони виховують чотирьох дітей – двох синів та двох доньок. 2016 року в старшого сина акторки діагностували гепатобластому – рідкісну форму раку печінки. Наразі хлопчик почувається добре.

Луїсана Лопілато з чоловіком та дитиною / Фото: instagram.com/luisanalopilato

Феліпе Коломбо (Мануель Аґірре)

У серіалі аргентинський актор зіграв роль Мануеля Аґірре, що пише пісні, грає на гітарі та добре співає.

Феліпе Коломбо у ролі Мануеля Аґірре

Серіал "Буремний шлях" приніс Феліпе неабияку популярність. Після завершення стрічки Коломбо продовжив грати у кіно, однак від 2008 року припинив акторську діяльність.

Феліпе Коломбо / Фото: instagram.com/felipecolombook

Натомість знаменитість почав виступати з колективом. Разом з іншими колегами із серіалу "Буремний шлях" був учасником Erreway. Після того, як гурт припинив своє існування, разом з актором Бенхаміном Рохасом заснував колектив RoCo.

Феліпе перебуває у стосунках з Сесілією Коронадо. Пара виховує спільну доньку Аврору, яка народилася у листопаді 2009 року.

Феліпе Коломбо з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/felipecolombook

Анхелес Бальбіані (Фелісітас Мітре)

Аргентинська акторка зіграла у серіалі роль кращої подруги Мії - Фелісітас Мітре.

Анхелес Бальбіані в ролі Фелісітас Мітре / Фото: Фото з відкритих джерел

Після завершення серіалу "Буремний шлях" Бальбіані знялася ще в декількох проєктах. Утім, згодом зробила творчу паузу, адже пішла у декрет.

Анхелес Бальбіані / Фото: instagram.com/angelesbalbiani

Нині знаменитість у стрічках не знімається. Натомість разом з коханим чоловіком виховує двох синів.

Анхелес Бальбіані з чоловіком та синами / Фото: instagram.com/angelesbalbiani

Хасмін Беккар Варела (Лухан Лінарес)

Аргентинська акторка зіграла у серіалі роль найкращої подруги Марісси - Лухан Лінарес.

Хасмін Беккар Варела в ролі Лухан Лінарес

Знаменитість стала неабияк популярною. Утім, після "Буремного шляху" Хасмін не мала більше таких успішних ролей. Вона знялася у декількох картинах, на цьому припинила розвивати акторську кар'єру.

Хасмін Беккар Варела / Фото: instagram.com/jazbeccar

Нині знаменитість займається вихованням сина.

Хасмін Беккар Варела з сином / Фото: instagram.com/jazbeccar

Мікаела Васкес (Пілар Доноф)

Аргентинська акторка зіграла у серіалі роль доньки директора школи - Пілар Доноф.

Мікаела Васкес у ролі Пілар Доноф

Знаменитість після завершення знімань продовжила й далі розвивати акторську кар'єру. У фільмах Васкес грає донині.

Мікаела Васкес / Фото: instagram.com/micavazquezok

Мікаела була двічі заміжньою. З першим чоловіком акторка прожила у шлюбі два роки. Нині знаменитість перебуває у стосунках з інструктором із серфінгу Джеронімо Кляйном. 31 грудня 2020 року у пари народився первісток.

Мікаела Васкес з чоловіком та дитиною / Фото: instagram.com/micavazquezok

Пабло Ередія (Блас Ередія)

Аргентинський актор у серіалі "Буремний шлях" зіграв роль старости школи - Бласа Ередія.

Пабло Ередія у ролі Бласа Ередія

Після завершення стрічки знаменитість продовжив грати у кіно, утім шаленого успіху йому не вдалося досягнути.

Пабло Ередія / Фото: instagram.com/pabloheredia10

Натомість Пабло зайнявся музикою. Що відбувається в особистому житті актора, наразі невідомо, адже він тримає його в таємниці.

Пабло Ередія / Фото: instagram.com/pabloheredia10

Гільєрмо Санта-Крус (Ніколас Провенса)

Аргентинський актор зіграв у серіалі роль найкращого друга Мануеля - Ніколаса Провенса.

Гільєрмо Санта-Крус у ролі Ніколаса Провенса

Після стрічки "Буремний шлях" Гільєрмо припинив зніматися у кіно та змінив кар'єру.

Гільєрмо Санта-Крус / Фото: instagram.com/g_santacruzok

Щодо особистого життя знаменитості нічого невідомо. Ймовірно, він веде холостяцький спосіб життя

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