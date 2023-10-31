Зірки "Друзів" Еністон, Кокс та інші після тривалого мовчання прокоментували смерть Меттью Перрі

Зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Кортні Кокс, Метт Леблан і Девід Швіммер вперше прокоментували раптову смерть свого колеги та приятеля Меттью Перрі.

Головний акторський склад створив офіційну заяву зі своїми співчуттями, яку надав виданню People. Нині зіркам складно підбирати слова та коментувати ситуацію, адже Меттью протягом багатьох років був для них членом родини.

"Ми всі дуже спустошені втратою Меттью. Ми були більше, ніж товариші за акторським складом. Ми — сім'я. Нам є що сказати, але зараз ми хочемо взяти паузу для скорботи та усвідомлення цієї незбагненної втрати", — йдеться в їхній заяві.

Серіал "Друзі" / Фото: Getty Images

Еністон, Кудров, Кокс, Леблан і Швіммер пообіцяли повернутися після того, як отямляться та зберуться з думками: "Згодом ми скажемо більше, коли зможемо. Зараз наші думки та любов із родиною Метті, його друзями та всіма, хто любив його в усьому світі", — додали актори.

Серіал "Друзі" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що 54-річний актор Меттью Перрі, який протягом 10 років грав Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", помер. Слідство підозрює, що причиною смерті стало утоплення. Його тіло знайшли у джакузі у власному маєтку в районі Лос-Анджелеса. Наразі ведуться розслідування та встановлюються причини смерті. Інші зірки вже відреагували на смерть Меттью Перрі. Вони висловили співчуття його рідним та пригадали, яким актор був за життя.

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