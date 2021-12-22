Зірки "Гаррі Поттера" тоді й зараз: як змінилися актори за 20 років

Невдовзі світ побачить новий епізод "Повернення до Гоґвортсу".
Цього року найпершому фільму знаменитої кіносаги про Гаррі Поттера виповнилося 20 років.
"Гаррі Поттер і філософський камінь" вийшов на екрани 2001-го. Ця історія про хлопчика-чарівника зі шрамом на лобі підкорила серця мільйонів. І цілі покоління фанів поттеріани щороку передивляються улюблені частини. А невдовзі світ побачить новий епізод "Повернення до Гоґвортсу".
Перед виходом ретроспективної серії редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фотоколажів та пропонує подивитися, як змінилися актори за 20 років.
Гаррі Поттер – Деніел Редкліфф (32 роки)
Герміона Грейнджер – Емма Вотсон (31 рік)
Рон Візлі – Руперт Грінт (33 роки)
Альбус Дамблдор – Майкл Гембон (81 рік)
Драко Малфой – Том Фелтон (34 роки)
Невіл Лонґботом – Метью Льюїс (32 роки)
Мінерва Макґонеґел – Меггі Сміт (86 років)
Рубеус Геґрід – Роббі Колтрейн (71 рік)
Волан-де-Морт – Рейф Файнс (59 років)
Джинні Візлі – Бонні Райт (30 років)
Плакса Міртл – Ширлі Гендерсон (56 років)
Джордж та Фред Візлі – Олівер та Джеймс Фелпс (35 років)
Сівілла Трелоні – Емма Томпсон (62 роки)
Зауважимо, у ретроспективному епізоді знялися всі актори, котрі зіграли головні ролі у попередніх частинах фільму. Вони розкажуть історію створення картини "Гаррі Поттер та філософський камінь". Прем'єра стрічки відбудеться 1 січня 2022 року.
Читайте також: