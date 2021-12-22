Зірки "Гаррі Поттера" тоді й зараз: як змінилися актори за 20 років

Зірки "Гаррі Поттера" тоді й зараз: як змінилися актори за 20 років

Невдовзі світ побачить новий епізод "Повернення до Гоґвортсу".

Цього року найпершому фільму знаменитої кіносаги про Гаррі Поттера виповнилося 20 років.

"Гаррі Поттер і філософський камінь" вийшов на екрани 2001-го. Ця історія про хлопчика-чарівника зі шрамом на лобі підкорила серця мільйонів. І цілі покоління фанів поттеріани щороку передивляються улюблені частини. А невдовзі світ побачить новий епізод "Повернення до Гоґвортсу".

Перед виходом ретроспективної серії редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фотоколажів та пропонує подивитися, як змінилися актори за 20 років.

Гаррі Поттер – Деніел Редкліфф (32 роки)

Деніел Редкліфф / Getty Images

Герміона Грейнджер – Емма Вотсон (31 рік)

Емма Вотсон / Associated Press

Рон Візлі – Руперт Грінт (33 роки)

Руперт Грінт / Associated Press

Альбус Дамблдор – Майкл Гембон (81 рік)

Майкл Гембон / Associated Press

Драко Малфой – Том Фелтон (34 роки)

Том Фелтон / Associated Press

Невіл Лонґботом – Метью Льюїс (32 роки)

Метью Льюїс / Getty Images

Мінерва Макґонеґел – Меггі Сміт (86 років)

Меггі Сміт / Getty Images

Рубеус Геґрід – Роббі Колтрейн (71 рік)

Роббі Колтрейн / Associated Press

Волан-де-Морт – Рейф Файнс (59 років)

Рейф Файнс / Associated Press

Джинні Візлі – Бонні Райт (30 років)

Бонні Райт / Associated Press

Плакса Міртл – Ширлі Гендерсон (56 років)

Ширлі Гендерсон / Associated Press

Джордж та Фред Візлі – Олівер та Джеймс Фелпс (35 років)

Олівер та Джеймс Фелпс / Getty Images

Сівілла Трелоні – Емма Томпсон (62 роки)

Емма Томпсон / Associated Press

Зауважимо, у ретроспективному епізоді знялися всі актори, котрі зіграли головні ролі у попередніх частинах фільму. Вони розкажуть історію створення картини "Гаррі Поттер та філософський камінь". Прем'єра стрічки відбудеться 1 січня 2022 року.

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