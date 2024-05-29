Зірки Голлівуду Алісса Мілано і Гіларі Свонк розсекретили, як допомагають Україні у війні з Росією

Популярні американські акторки Алісса Мілано та Гіларі Свонк приєдналися до допомоги Україні під час повномасштабної війни, яку вороже розв'язала Росія.

Президент України Володимир Зеленський на саміті The Power of Unity у Києві оголосив, що зірки Голлівуду стали амбасадорками платформи UNITED24. Акторки працюватимуть над допомогою Україні у таких напрямках: "Освіта і наука" та "Медична допомога".

"Вже понад два роки Україна страждає від жорстокого та несправедливого російського вторгнення. Мир і безпека для українців мають настати, і ми повинні допомогти їм досягти цього. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме", - висловилася Гіларі Свонк.

Гіларі Свонк / Фото: Associated Press

Тим часом Алісса Мілано наголосила, що Українf під час війни потребує допомоги, як ніколи. Тож, акторка зазначила, що робитиме все можливе, аби жахіття на українських землях припинилося.

"Україна потребує нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна в Україні — нелюдяна, підла та варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Українці, знайте: я буду з Україною і підтримуватиму вас на цьому шляху", — зазначила Алісса Мілано.

Алісса Мілано

Нагадаємо, зірка "Надприродного" Міша Коллінз теж є амбасадором платформи UNITED24. Нещодавно він приїхав до України та побував у Сумській області, де на власні очі побачив, як минає процес гуманітарного розмінування.

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