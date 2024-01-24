Зірки Голлівуду обурилися номінантами на "Оскар-2024" через нашумілий фільм "Барбі"

Голлівудські зірки обурилися списком номінантів на головну премію у світі кіно "Оскар-2024", яка відбудеться в березні.

Так, 23 січня Американська кіноакадемія оприлюднила претендентів на статуетку "Оскара". Нашумілий американський фільм "Барбі" отримав вісім номінацій, а канадський актор Раян Гослінг опинився серед претендентів на перемогу у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану".

Постер фільму "Барбі"

Однак у Голлівуді обурені, що серед номінантів немає ані австралійської акторки Марго Роббі, яка виконала головну роль ляльки Барбі, ані режисерки Грети Гервіг, яка й створила фільм.

Своє невдоволення висловив Раян Гослінг. Актор зазначив, що успіх фільму "Барбі" без Марго Роббі та Грети Гервіг був би просто неможливим, тож, на його думку, вони гідні бути серед номінантів у відповідних категоріях.

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

"Немає Кена без Барбі, і немає фільму про "Барбі" без Грети Гервіг і Марго Роббі, двох людей, які найбільше відповідають за створення цього фільму. Жодне визнання не було б можливим для будь-кого у фільмі без їхнього таланту, мужності та геніальності. Сказати, що я розчарований тим, що вони не номіновані у відповідних категоріях, було б нічого не сказати. Їхню роботу слід відзначити разом з іншими гідними номінантами", - обурився актор, пише Daily Mail.

Американська співачка Бетт Мідлер зазначила, що саме Марго Роббі та Грета Гервіг мали були б потрапити до списку номінантів. Вона додала, що стрічка піднімає феміністичні темі, однак за іронією долі номінували саме "Кена".

Бетт Мідлер / Фото: Associated Press

"Цей фільм присвячений Греті Гервіг і Марго Роббі, які створили фільм, який мав успіх у критиків і став культурним феноменом, заглиблюючись у феміністичні теми через призму Барбі та кидаючи виклик патріархальним нормам. Цей фільм не тільки викликав глибокий резонанс, але й зібрав мільярд доларів. Але, за іронією долі, саме Кен отримав номінацію на "Оскар", - обурилася співачка.

Акторка Шероун Стоун здивувалася, коли серед номінантів побачила Раяна Гослінга, а не Марго Роббі та Грету Гервіг, хоча стрічка присвячена Барбі, а не Кену.

"Грета Гервіг не номінована на "Оскар". Марго Роббі не була номінована на "Оскар". Раян Гослінг отримав номінацію на "Оскар". Насправді це весь сюжет "Барбі", - написала акторка.

Допис Шерон Стоун

Списком номінантів також був розчарований і американський письменник Стівен Кінг. Він переконаний, що Грета Гервіг гідна отримати "Оскар".

"Не номінували Грету Гервіг? Це може бути правдою?"- обурився письменник.

Допис Стівена Кінга

Нагадаємо, цьогоріч за "Оскар" побореться українська стрічка "20 днів у Маріуполі". Воєнний фільм від Мстислава Чернова потрапив до номінації "Повнометражний документальний фільм".

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