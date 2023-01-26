Зірки Голлівуду в Україні: хто та чому зі знаменитостей приїжджав до країни під час війни

Від початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала країна-агресорка Росія, чимало голлівудських зірок висловили слова підтримки.

Не лише словом допомагають знаменитості, але й ділом. Хтось збирає чималі суми коштів на гуманітарні потреби, хтось прихистив біженців, хтось знявся в інформативних роликах, а хтось розповідає правду про жахливі вчинки російських окупантів проти українців.

Однак є голлівудські зірки, які не побоялися під час війни приїхати до України. Знаменитості підтримали українців, на власні очі побачили жахливі руйнування та навіть їздили до населених пунктів, які розташовані неподалік лінії фронту.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про зірок Голлівуду, які не побоялися приїхати до України під час війни.

Шон Пенн

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, голлівудський актор перебував в Україні. Шон прилетів до столиці 23 лютого 2022 року, щоб продовжити працювати над документальним фільмом про війну на сході України. Утім, вже 28 лютого Пенн поспішно покинув країну, пішки перетнувши кордон з Польщею.

Шон Пенн / Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вже наприкінці березня режисер приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації та допомагати переселенцям. До Києва Пенн повернувся наприкінці червня. Актор відвідав деокуповані Бучу та Ірпінь, аби на власні очі побачити всі ті жахливі руйнування, які спричинили окупанти.

Шон Пенн і Володимир Зеленський / Фото: Zelenskiy/Official

Також знаменитість був на Дніпропетровщині, аби побачити, як область живе в умовах війни. Це все режисеру потрібно для його документального фільму про російсько-українську війну, де він хоче розповісти правду про злочини країни-агресорки Росії.

До речі, під час останнього візиту до Києва, Шон Пенн залишив свою статуетку "Оскар", яка перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Шон Пенн та Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Кері Фукунага

Голлівудський режисер не зміг спокійно спостерігати за війною в Україні, він хотів якось допомогти українцям. Тож, Фукунага приїхав до країни з волонтерською місією. За словами режисера, це найменше, що він міг зробити. Знаменитість долучився до благодійного проєкту, який займається забезпеченням харчування у містах, де спостерігається гуманітарна криза. Кері був у Львові, Києві та на Харківщині, де, до речі, врятував з-під завалів песика.

Кері Фукунага на Харківщині

Голлівудський режисер також фільмував злочини російських окупантів. Фільм Фукунага про війну в Україні не знімав, однак у соцмережах публікував відео, аби весь світ знав, що відбувається в Україні.

Кері Фукунага в Україні / Фото: instagram.com/cary_fukunaga

Анджеліна Джолі

Наприкінці квітня минулого року знаменитість приїжджала до Львова. Мета приїзду знаменитості – допомога Україні. Тоді Джолі була пані посол ООН у справах біженців. У Львові голлівудська акторка поспілкувалася з переселенцями з "гарячих точок". На міському залізничному вокзалі Анджеліна зустріла евакуаційний потяг. Його пасажири розповіли Джолі, що через ворожі дії Росії втратили все. Акторка була вкрай розчулена історіями переселенців.

Анджеліна Джолі у Львові / Фото: Фото Наталки Волосацької/ТСН

Також зірка завітала до вокзальних волонтерів та лікарів, аби висловити їм слова подяки. Анджеліна провідала і дітей у лікарні, які були поранені під час терористичного удару Росії по вокзалу у Краматорську.

Знаменитість зустрілася із вихованцями школи-інтернату. Зірка поспілкувалася з дітлахами, сфотографувалася та вручила їм подарунки.

Анджеліна Джолі відвідала переселенців: як минув візит акторки у Львів

U2 та Боно

Легендарний рокгурт на чолі із солістом Боно приїжджав до України на початку травня минулого року. Артисти прийняли запрошення президента Володимира Зеленського та приїхали, аби підтримати українців.

Артисти заспівали свої легендарні хіти у столичному метро. Ба більше, навіть потішили дуетом з українським гуртом "Антитіла".

Легендарний співак Боно заспівав на підтримку України

Після концерту в метро Боно поїхав до деокупованих Бучі та Ірпеня. Там музикант на власні очі побачив той терор, який чинили проти українців російські окупанти.

Бен Стіллер

Голлівудський актор є послом доброї волі ООН, тому приїхав до України, аби допомогти переселенцям. Знаменитість спочатку прибув до Львова, а вже звідти до Києва.

Володимир Зеленський та Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

Бен відвідав звільнені від окупантів Макарів та Ірпінь, зустрівся з президентом України, поспілкувався з переселенцями. Актор був просто приголомшений тим, що відбувається в Україні.

Джессіка Честейн

Голлівудська акторка приїжджала до України у серпні минулого року. Знаменитість потягом прибула до Києва. Джессіка відвідала дітей, які перебувають на лікуванні в "Охматдиті". Там акторці розповіли про роботу лікарів в умовах війни, а також подарували малюнки від маленьких пацієнтів.

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Знаменитість відвідала Ірпінь, де побачила масштаби руйнувань, які заподіяли окупанти. Честейн поспілкувалася з місцевою владою та родинами, які живуть у місті.

Після цього Джессіка поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським. Згодом акторка у своїх соцмережах розповідала, що Україна нині переживає гуманітарну кризу і країні потрібно негайно допомагати.

Джессіка Честейн та Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

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