Зірки Голлівуду в Україні: хто та чому зі знаменитостей приїжджав до країни під час війни

Світові знаменитості приїздили з метою допомогти та підтримати українців.
Від початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала країна-агресорка Росія, чимало голлівудських зірок висловили слова підтримки.
Не лише словом допомагають знаменитості, але й ділом. Хтось збирає чималі суми коштів на гуманітарні потреби, хтось прихистив біженців, хтось знявся в інформативних роликах, а хтось розповідає правду про жахливі вчинки російських окупантів проти українців.
Однак є голлівудські зірки, які не побоялися під час війни приїхати до України. Знаменитості підтримали українців, на власні очі побачили жахливі руйнування та навіть їздили до населених пунктів, які розташовані неподалік лінії фронту.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про зірок Голлівуду, які не побоялися приїхати до України під час війни.
Шон Пенн
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, голлівудський актор перебував в Україні. Шон прилетів до столиці 23 лютого 2022 року, щоб продовжити працювати над документальним фільмом про війну на сході України. Утім, вже 28 лютого Пенн поспішно покинув країну, пішки перетнувши кордон з Польщею.
Вже наприкінці березня режисер приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації та допомагати переселенцям. До Києва Пенн повернувся наприкінці червня. Актор відвідав деокуповані Бучу та Ірпінь, аби на власні очі побачити всі ті жахливі руйнування, які спричинили окупанти.
Також знаменитість був на Дніпропетровщині, аби побачити, як область живе в умовах війни. Це все режисеру потрібно для його документального фільму про російсько-українську війну, де він хоче розповісти правду про злочини країни-агресорки Росії.
До речі, під час останнього візиту до Києва, Шон Пенн залишив свою статуетку "Оскар", яка перебуватиме в Україні до закінчення війни.
Кері Фукунага
Голлівудський режисер не зміг спокійно спостерігати за війною в Україні, він хотів якось допомогти українцям. Тож, Фукунага приїхав до країни з волонтерською місією. За словами режисера, це найменше, що він міг зробити. Знаменитість долучився до благодійного проєкту, який займається забезпеченням харчування у містах, де спостерігається гуманітарна криза. Кері був у Львові, Києві та на Харківщині, де, до речі, врятував з-під завалів песика.
Голлівудський режисер також фільмував злочини російських окупантів. Фільм Фукунага про війну в Україні не знімав, однак у соцмережах публікував відео, аби весь світ знав, що відбувається в Україні.
Анджеліна Джолі
Наприкінці квітня минулого року знаменитість приїжджала до Львова. Мета приїзду знаменитості – допомога Україні. Тоді Джолі була пані посол ООН у справах біженців. У Львові голлівудська акторка поспілкувалася з переселенцями з "гарячих точок". На міському залізничному вокзалі Анджеліна зустріла евакуаційний потяг. Його пасажири розповіли Джолі, що через ворожі дії Росії втратили все. Акторка була вкрай розчулена історіями переселенців.
Також зірка завітала до вокзальних волонтерів та лікарів, аби висловити їм слова подяки. Анджеліна провідала і дітей у лікарні, які були поранені під час терористичного удару Росії по вокзалу у Краматорську.
Знаменитість зустрілася із вихованцями школи-інтернату. Зірка поспілкувалася з дітлахами, сфотографувалася та вручила їм подарунки.
U2 та Боно
Легендарний рокгурт на чолі із солістом Боно приїжджав до України на початку травня минулого року. Артисти прийняли запрошення президента Володимира Зеленського та приїхали, аби підтримати українців.
Артисти заспівали свої легендарні хіти у столичному метро. Ба більше, навіть потішили дуетом з українським гуртом "Антитіла".
Після концерту в метро Боно поїхав до деокупованих Бучі та Ірпеня. Там музикант на власні очі побачив той терор, який чинили проти українців російські окупанти.
Бен Стіллер
Голлівудський актор є послом доброї волі ООН, тому приїхав до України, аби допомогти переселенцям. Знаменитість спочатку прибув до Львова, а вже звідти до Києва.
Бен відвідав звільнені від окупантів Макарів та Ірпінь, зустрівся з президентом України, поспілкувався з переселенцями. Актор був просто приголомшений тим, що відбувається в Україні.
Джессіка Честейн
Голлівудська акторка приїжджала до України у серпні минулого року. Знаменитість потягом прибула до Києва. Джессіка відвідала дітей, які перебувають на лікуванні в "Охматдиті". Там акторці розповіли про роботу лікарів в умовах війни, а також подарували малюнки від маленьких пацієнтів.
Знаменитість відвідала Ірпінь, де побачила масштаби руйнувань, які заподіяли окупанти. Честейн поспілкувалася з місцевою владою та родинами, які живуть у місті.
Після цього Джессіка поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським. Згодом акторка у своїх соцмережах розповідала, що Україна нині переживає гуманітарну кризу і країні потрібно негайно допомагати.
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