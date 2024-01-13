Зірки "Кварталу 95" Кошовий, Пікалов з Крупіним допомогли захисникам і відвідали військові госпіталі

Актори Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов разом зі співаком Мішею Крупіним відвідали Чернігів з благодійною місією.

Там вони передали низку необхідних речей чернігівським захисникам, через землі яких першими пролітають ворожі дрони. Зокрема, зірки привезли тепловізор, цифрову радіостанцію, пікап і спеціальний планшет. Це допоможе підрозділу мобільних вогневих груп вести потужнішу боротьбу з окупантами.

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових / Фото: instagram.com/kvartal95official

"Повернулися з незламного Чернігова. Передали чернігівським військовим пікап, тепловізор, цифрову радіостанцію та планшет зі спецпрограмою. Це все піде для формування підрозділу мобільних вогневих груп для боротьби з російськими "шахедами". Чернігівська область одна з перших "зустрічає" ворожі дрони і дуже важливо, щоб наші захисники мали все необхідне для того, щоб їх нищити", - йдеться в Instagrаm Студії "Квартал 95".

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових / Фото: instagram.com/kvartal95official

Також знаменитості розповіли, що відвідали з виступами два військові госпіталі у Чернігові задля вияву вдячності й підвищення бойового духу військових і медиків.

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових / Фото: instagram.com/kvartal95official

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових / Фото: instagram.com/kvartal95official

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових / Фото: instagram.com/kvartal95official

Актори "Кварталу 95" з'їздили до військових / Фото: instagram.com/kvartal95official

"Євген Кошовий, Олександр Пікалов разом з Мішею Крупіним та Андрієм Голованем виступили перед нашими героїчними військовими у двох госпіталях. Щоб підтримати наших захисників та захисниць, підняти бойовий дух та ще раз подякувати за захист. Слава Україні! Слава нашим героям!", - зазначила Студія "Квартал 95".

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