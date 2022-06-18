Зірки "Кварталу 95" потролили окупанта та його дружину, яка засмутилася, що він живий і не отримає за нього компенсацію

Зірки студії "Квартал 95" Юрій Великий та Настя Оруджова продовжують записувати кумедні пародії на окупантів та їхніх дружин.

Цього разу Юрій Великий та Анастасія Оруджова потролили російського окупанта, який додзвонився до дружини. Втім, жінка була засмучена, оскільки думала, що його вбили і вона отримає за його смерть компенсацію.

Юрій Великий у ролі російського військово у кадрі з'являється весь обмотаний туалетним папером замість бинтів. Що викликає ще більше сміху. Він повідомляє дружині, яку грає Оруджова, що він живий.

"А нема більше Івана все, вдова я. Ваню вбили два тижні тому. Все, Вані більше нема, а от кредит на новий диван-розкладачку є. Так що будь ласка, не заважай мені, я тут в траурі", - каже жінка.

Коли ж окупант вдруге додзвонюється, то каже, що йому мені дадуть героя Росії. Жінка запитує, а скільки грошей, на що він відповідає – не скільки. Зате дадуть медаль. На запитання дружини, чи золота вона буде, окупант відповідає – ні. "Чоловіче, ви номером помилилися", - каже йому обраниця.

Нагадаємо, раніше зірка "Кварталу 95" Юрій Великий спародіював канцлера Німеччини Олафа Шольца та його пояснення, чому країна не хоче постачати Україні тяжке озброєння.

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